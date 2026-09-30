Les grands clubs européens s'intéressent à Gonzalo García : quel est son prix ?

L'attaquant de 22 ans de Fulham, Gonzalo García, a rapidement attiré l'attention des meilleurs clubs européens. Selon l'insider Ekrem Konur, plusieurs clubs étudient le transfert de l'Espagnol.

La situation autour de l'avenir de García devient intéressante. Fulham a récemment acheté le joueur au Real Madrid pour 40 millions d'euros. Désormais, le club londonien pourrait exiger une somme bien plus élevée pour son transfert.

Il est rapporté que Fulham évalue la valeur de García entre 60 et 70 millions d'euros .

Arbeloa l'a fait venir à Fulham

Le rôle de l'entraîneur principal du club, Álvaro Arbeloa, a été souligné dans le transfert de Gonzalo García à Fulham.

Après avoir pris les commandes du club londonien, Arbeloa a souhaité intégrer l'attaquant espagnol dans son effectif.

En conséquence, Fulham a mené des négociations avec le Real Madrid et a conclu le transfert du joueur de 22 ans pour 40 millions d'euros.

Désormais, l'intérêt du marché pour García pourrait faire grimper son prix au-delà de son montant de transfert initial.

Fulham réclame 60 à 70 millions d'euros

Les informations diffusées par l'insider Ekrem Konur ne mentionnent pas les noms précis des clubs intéressés par García.

Cependant, il est rapporté que Fulham évalue le transfert du joueur entre 60 et 70 millions d'euros.

Parallèlement, son ancien club, le Real Madrid, a conservé une clause de rachat dans son contrat.

Cela rend l'avenir de García encore plus intrigant. Si l'attaquant parvient à s'imposer pleinement en Premier League, de nouvelles négociations pourraient voir le jour.

Contrat jusqu'en 2031

García est lié à Fulham par un contrat à long terme. Son accord actuel est valable jusqu'à l'été 2031 .

Cette situation offre au club londonien une position solide dans les négociations. Transfermarkt estime la valeur marchande actuelle de l'Espagnol à 30 millions d'euros .

Ainsi, le prix de 60 à 70 millions d'euros fixé par Fulham est bien supérieur aux estimations de Transfermarkt.

Il fait ses premiers pas en Premier League

Gonzalo García a disputé 5 rencontres sous le maillot de Fulham cette saison en Premier League et a marqué un but.

L'attaquant de 22 ans n'en est qu'au début de sa carrière dans le championnat anglais. Néanmoins, le fait que son nom soit évoqué sur le marché des transferts montre que l'attention portée à ses performances à Fulham ne fait que croître.

La question principale est désormais : García restera-t-il à Fulham ou l'un des grands clubs européens sera-t-il prêt à débourser 60 à 70 millions d'euros ? Pour l'instant, l'insider n'a pas révélé les noms des clubs.