Succès commercial du flagship iQOO 16 et ses capacités techniques

Dès son premier jour de commercialisation, le nouveau smartphone flagship iQOO 16 a connu un succès retentissant sur le marché chinois, devenant un best-seller absolu parmi les appareils Android. Selon ixbt.com, ce gadget a suscité une demande sans précédent auprès des acheteurs, surpassant tous ses concurrents récents. C'est ce que rapporte l'information d'Ixbt.com.

Selon les données fournies par l'initié renommé Digital Chat Station, l'iQOO 16 a pris la tête des ventes sur les trois plus grandes plateformes de commerce électronique chinoises : Taobao, Tmall et Douyin. Cet indicateur démontre la supériorité évidente du nouvel appareil par rapport aux autres flagships Android lancés cette année.

Performances record de l'écran du smartphone

L'un des aspects les plus remarquables de l'appareil est son écran unique. Pour la première fois dans l'histoire de l'iQOO 16, il intègre un écran 2K avec une fréquence de 165 Hz. Le panneau Samsung M16 et la technologie 2K LEAD 2.0 permettent d'atteindre 1250 nits en mode standard, plus de 2800 nits sur tout l'écran et jusqu'à 10 000 nits de luminosité en pic local.

En termes de performances, le smartphone est également leader dans sa catégorie. Il est équipé du puissant processeur Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 ainsi que d'une puce de jeu dédiée Q4. Cet ensemble matériel gère avec succès le ray tracing, les taux de rafraîchissement ultra-élevés et la génération d'images simultanément.

Capacités de jeu et technologies avancées

Les fonctionnalités dédiées aux joueurs mobiles incluent Q-flex, une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz, une vibration 4D et un émulateur PC conçu pour les jeux de niveau AAA. De plus, l'appareil est capable d'enregistrer des vidéos au format 8K.

Le module caméra répond également aux normes les plus élevées. Le smartphone est équipé de trois capteurs de 50 MP chacun : une caméra principale de 1/1,3 pouce, un objectif grand angle et un Sony IMX882 avec zoom optique 3x. En outre, l'appareil prend en charge la technologie Super Light and Shadow HDR.

La qualité audio est assurée par des haut-parleurs symétriques Pro 1511, tandis que pour l'autonomie, une batterie massive de 8400 mAh et une technologie de charge rapide de 100 W sont proposées. Le boîtier est entièrement protégé contre l'eau et la poussière selon la norme moderne IP69.