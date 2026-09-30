Le football anglais est plongé dans le plus grand scandale financier de ces dernières années. Une commission indépendante a reconnu Manchester City coupable d'avoir enfreint toutes les règles financières de la Premier League, une nouvelle qui a captivé les médias du monde entier. Selon l'analyse du journal Bild, cet événement est devenu le sujet principal du monde sportif, et le club s'expose à de lourdes conséquences, telles que des amendes massives, le retrait de titres de champion et une relégation en division inférieure. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Il convient de noter que la presse britannique a adopté la position la plus ferme à ce sujet. Selon le Daily Mail, les huit titres de champion remportés par Manchester City ces dernières années devraient être officiellement annulés. La publication souligne également que les fraudes financières du club ont eu un impact négatif sur l'histoire de rivaux acharnés comme Manchester United et Liverpool, notant que le football anglais a subi des dommages irréparables et ne sera plus jamais le même.

Un problème sans précédent et des exigences de sanctions sévères

La chaîne BBC a également attiré l'attention sur la gravité de la situation. Selon la source, l'ampleur de ce problème est sans précédent, non seulement dans le championnat d'Angleterre ou l'histoire du football, mais dans tout le sport mondial. Les experts expliquent ainsi l'importance et la dangerosité de la situation.

Le journal The Sun n'a imposé aucune limite dans ses déclarations. Le journal a écrit qu'il ne s'agit pas d'une simple infraction, mais d'un règlement de comptes inévitable pour des actions honteuses d'une ampleur historique. Il est également souligné que tous les autres clubs rivaux attendent une justice équitable et des mesures punitives strictes, et que plus le verdict sera sévère, plus la peine devra être exemplaire.

Le souffle du scandale ne se limite pas à la Grande-Bretagne. Le prestigieux journal français Le Parisien a également exprimé son opinion sur cette question, écrivant ouvertement que Manchester City doit désormais se préparer aux pires scénarios. La communauté sportive européenne craint que l'issue de cette affaire ne transforme radicalement le système de justice financière et les règles du monde du football.