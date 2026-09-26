Arina Tanatmisheva remporte une nouvelle médaille d'argent à Aichi-Nagoya

La nouvelle journée des Jeux asiatiques Aichi-Nagoya 2026 au Japon a commencé par une médaille supplémentaire pour la délégation ouzbèke. En kayak, Arina Tanatmisheva a terminé deuxième de l'épreuve individuelle du 500 mètres, décrochant ainsi la médaille d'argent.

Il s'agit de la deuxième médaille à Aichi-Nagoyapour Tanatmisheva. La veille, elle avait déjà remporté l'argent dans l'épreuve du K4 500 mètres féminin. L'athlète ouzbèke est devenue médaillée des Jeux asiatiques à deux reprises en peu de temps.

Tanatmisheva deuxième sur 500 mètres

Arina Tanatmisheva a réalisé une belle performance dans l'épreuve du K1 500 mètres. Elle a parcouru la distance de 500 mètres en 1 minute 57,769 secondespour terminer à la deuxième place. La médaille d'or est revenue à la représentante chinoise Wang Nan, tandis que la Kazakhstanaise Stella Sukhanova a remporté le bronze.

Ainsi, Tanatmisheva a su briller également en épreuve individuelle. Ce résultat confirme la productivité de sa participation à Aichi-Nagoya.

Arina Tanatmisheva est double médaillée d'argent aux Jeux asiatiques Aichi-Nagoya 2026.

Deux médailles d'argent

La première médaille de Tanatmisheva a été remportée le 25 septembre lors de l'épreuve de kayak K4 500 mètres féminin.

Le quatuor ouzbek était composé de Yekaterina Shubina, Arina Tanatmisheva, Milana Dushev-Yanich et Shahrizoda Mavlonova. Elles ont franchi la ligne d'arrivée en deuxième position, derrière l'équipe chinoise.

Peu de temps après, Tanatmisheva a concouru pour une médaille en épreuve individuelle et est remontée sur le podium.

Ce résultat montre que le kayak devient une source importante de médailles pour la délégation ouzbèke à Aichi-Nagoya 2026.

Tableau des médailles de la délégation ouzbèke

À l'aube des compétitions du 26 septembre, la délégation ouzbèke comptait 31 médailles : 7 en or, 15 en argent et 9 en bronze.

La nouvelle médaille d'argent de Tanatmisheva a augmenté ce total d'une unité.

Ainsi, parmi les premiers résultats de la journée, le bilan de la délégation ouzbèke est de :

7 en or ;

16 en argent ;

9 en bronze

enregistrés.

Soit un total de 32 médailles.

Actuellement, les athlètes ouzbeks ont encore plusieurs opportunités de médailles aux Jeux asiatiques Aichi-Nagoya 2026. Le bilan pourrait donc encore évoluer ce 26 septembre.

Les deux médailles de Tanatmisheva, un signal fort

Il est remarquable qu'une athlète soit médaillée à la fois en épreuve par équipe et en épreuve individuelle aux Jeux asiatiques. Tanatmisheva a décroché l'argent avec le quatuor, puis en individuel.

Plus important encore, ces deux résultats se complètent et démontrent le potentiel de l'école ouzbèke de kayak à Aichi-Nagoya.

Pour la délégation ouzbèke, les jours décisifs de la compétition sont encore à venir. La médaille d'argent de Tanatmisheva pourrait être le premier pas vers de nouvelles victoires ce 26 septembre.