David de Gea réagit à la polémique concernant Manchester City

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David de Gea réagit à la polémique concernant Manchester City

L'affaire retentissante concernant les violations des règles financières par le club de Manchester City en Premier League se poursuit. Selon les dernières informations publiées, les « Citizens » ont été reconnus coupables de 114 infractions au total et risquent de lourdes sanctions. Cette situation suscite de vives critiques de la part de la communauté du football, y compris d'anciens joueurs qui ont rivalisé avec eux pendant des années. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, dans le contexte de ce scandale, l'ancien gardien de but de Manchester United, David de Gea, a attiré l'attention en publiant un commentaire ironique sur les réseaux sociaux. Le gardien espagnol, qui défend désormais les couleurs du club italien de la Fiorentina, a exprimé son point de vue sur ses anciens rivaux. Sur sa page X (anciennement Twitter), il a posé une question sarcastique en faisant allusion au titre de champion d'Angleterre.

L'intervention ironique du gardien espagnol

David de Gea a écrit dans sa déclaration : « Parlons-en. Alors, combien de titres de Premier League ai-je remportés avec United ? ». Le gardien a accompagné ce message d'un emoji pensif. Ses propos ont ravivé le mécontentement des rivaux qui remettent en question la légitimité des titres remportés par Manchester City durant la période où les infractions financières ont été constatées.

À titre informatif, il convient de noter que David de Gea a joué pour Manchester United pendant 12 saisons. Jusqu'en 2023, il a disputé 545 matchs avec le club anglais et a remporté un titre de Premier League. Cependant, au cours de sa carrière, il est arrivé que Manchester City devance les « Red Devils » pour le titre durant les années où des pratiques financières douteuses ont été signalées.

Sanctions et procédure d'appel

Actuellement, la direction de Manchester City se prépare à faire appel des accusations portées. Toutes les parties suivent de près l'évolution de la situation en attendant la nouvelle décision de la Premier League et le verdict final. Les autres équipes qui ont perdu des matchs ou des trophées face aux « Citizens » au fil des ans tentent de faire valoir leurs droits.

Les sorties de David de Gea suscitent de larges discussions non seulement parmi les fans, mais aussi chez les experts du football. Le verdict final contre Manchester City devrait devenir l'un des changements juridiques et sportifs les plus importants de l'histoire du football anglais. Pour l'instant, toutes les parties attendent les résultats de la procédure d'appel.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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