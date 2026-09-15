Roy Keane critique vivement l'arbitrage sur le but de Haaland lors du derby de Manchester

Bien que le choc central de la Premier League, le derby de Manchester, soit terminé, les controverses et les critiques concernant les décisions arbitrales ne cessent de s'intensifier. Le club de «Manchester United» a perdu 0-1 à domicile, à «Old Trafford», face à son rival historique, «Manchester City», dans un match où l'unique but marqué par le buteur norvégien Erling Haaland est devenu le centre d'une vive polémique. Roy Keane, ancien capitaine de «MU» et aujourd'hui expert tranchant et impartial, a analysé la situation sur la chaîne prestigieuse «Sky Sports» et a qualifié la décision des arbitres d'injuste. Selon Keane, au moment du but, Enzo, qui était en position de hors-jeu, a interféré directement avec le jeu et a clairement gêné la défense de «United», mais les arbitres ont fermé les yeux.

En conséquence, les «Red Devils», qui maintenaient une ligne défensive impeccable, ont été injustement punis pour leurs actions tactiques correctes. Après cette défaite, «Manchester United» a chuté à la 13e place du classement, tandis que «Manchester City» poursuit sa course au titre à la 2e place. Alors, pourquoi Roy Keane a-t-il jugé les actions d'Enzo en position de hors-jeu comme une faute, les arbitres de la Premier League ont-ils commis une nouvelle erreur grossière, et quel impact ce résultat à «Old Trafford» aura-t-il sur l'avenir des équipes ?

«Interférence en position de hors-jeu» : La critique acerbe de Roy Keane

Les principaux arguments tactiques avancés par la légende irlandaise :

Une défense bien organisée : «MU a été puni pour avoir maintenu une ligne défensive très bonne et organisée», a souligné Roy Keane ;

L'interférence active d'Enzo : S'exprimant sur «Sky Sports», Keane a expliqué la situation : «Enzo a directement interféré avec le jeu. En étant dans une telle position, tu influences forcément le cours de l'action» ;

Course vers le ballon et pression : «Tu es au milieu de la surface de réparation et tu te diriges vers le ballon. Fernandes est hors-jeu et tente de jouer le ballon. Par conséquent, c'était un hors-jeu évident», a-t-il déclaré ;

L'erreur des arbitres : L'ancien joueur a fermement condamné le fait que les arbitres n'aient pas pris en compte la position du joueur qui, bien qu'il n'ait pas touché le ballon, a distrait l'attention de l'adversaire.

Drame à «Old Trafford» : 0-1 et le coup décisif de Haaland

Les moments forts du choc de Manchester :

Un but unique et controversé : Le but marqué par le buteur de «Manchester City», Erling Haaland, est resté le seul résultat du match et a offert aux visiteurs un succès étriqué de 0-1 ;

Pression sur le terrain : Bien que les «Red Devils» aient tenté de défendre de manière organisée devant leurs supporters, une seule situation controversée a décidé du sort du match ;

Mécontentement des fans : Après le match, une vague de critiques a déferlé sur les réseaux sociaux contre le comité d'arbitrage de la Premier League concernant l'application des règles du hors-jeu.

Le gouffre au classement : «City» au sommet, «MU» à la 13e place

La situation actuelle totalement opposée des deux clubs de Manchester en Premier League :

Les «Citizens» en chasse : Grâce à ces 3 points, «Manchester City» consolide sa 2e place au classement et continue de poursuivre le leader ;

Le déclin de «United» : «Manchester United», après cette nouvelle défaite, est tombé à la 13e place du classement et fait face à une crise profonde ;

Choc psychologique : Perdre le derby à domicile et le mécontentement suscité par les décisions arbitrales ne feront qu'accroître la pression au sein de l'équipe.

Cette sortie douloureuse de Roy Keane a une fois de plus placé les débats sur les concepts de hors-jeu passif et actif en Premier League au sommet de l'actualité.

Selon vous, Roy Keane a-t-il raison ? Le joueur en position de hors-jeu lors du but d'Erling Haaland a-t-il vraiment gêné les défenseurs et le gardien ? Pourquoi, avec le système VAR en Premier League, des décisions aussi controversées sont-elles prises régulièrement ? Partagez vos réflexions dans les commentaires et diffusez cette analyse du derby de Manchester à tous les passionnés de football et à vos amis !