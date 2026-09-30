En Turquie, des médecins opèrent l'oreille saine d'un patient au lieu de l'oreille malade

·8·Monde
En Turquie, des médecins opèrent l'oreille saine d'un patient au lieu de l'oreille malade

À Istanbul, en Turquie, des médecins ont opéré l'oreille saine d'un patient au lieu de son oreille malade. Ayant réalisé l'erreur après l'anesthésie, le patient a poursuivi l'hôpital en justice. C'est ce que rapporte « Akşam » dans son édition.

Le citoyen turc Murat Tarakchi s'est rendu dans un hôpital universitaire situé dans le district de Tuzla à Istanbul en raison de douleurs à l'oreille. Lors des examens, il a été découvert qu'il avait du liquide accumulé dans l'oreille moyenne droite. Par la suite, les médecins ont décidé de pratiquer une intervention chirurgicale pour résoudre le problème.

Cependant, une erreur inattendue a été commise pendant l'opération. Les médecins ont pratiqué l'intervention sur l'oreille gauche saine au lieu de son oreille droite malade.

Après s'être réveillé de l'anesthésie, Murat Tarakchi a ressenti une vive douleur à l'oreille gauche. Il a alors compris que les médecins avaient opéré la mauvaise oreille.

Pour corriger l'erreur, le patient a été ramené sur la table d'opération le jour même. Cette fois, une deuxième intervention a été réalisée sous anesthésie générale.

Cependant, même après la seconde opération, les problèmes du patient n'ont pas disparu. Il s'est plaint de bourdonnements constants dans les oreilles, d'une baisse de l'audition et de difficultés à maintenir son équilibre.

Par la suite, Tarakchi a déposé une plainte contre l'hôpital pour défendre ses droits.

Selon l'avocat du patient, l'autorisation du ministère turc de la Santé est actuellement attendue pour mener une enquête sur cet incident. Les tentatives de résolution du problème par la négociation avec la direction de la clinique n'ont pour l'instant donné aucun résultat.

L'administration de l'hôpital n'a pas encore fait de commentaire officiel sur cet événement.

Murat TarakchiTuzlaIstanbulAksamMinistère de la Santé de Turquie
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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