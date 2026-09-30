Tokyo bat sous la pluie pendant 35 jours, un record historique battu

·8·Monde
Tokyo bat sous la pluie pendant 35 jours, un record historique battu

Dans la capitale japonaise, Tokyo, les précipitations ont duré près de cinq semaines, battant un record dans l'histoire des observations météorologiques.

Il a été rapporté que le centre-ville a connu des précipitations quotidiennes pendant 35 jours. Il s'agit de la plus longue période de pluie ininterrompue enregistrée depuis 1886. Le précédent record était de 33 jours en 2019.

Au cours des 28 premiers jours de septembre, 629 millimètres de pluie sont tombés sur le centre de Tokyo. C'est près de trois fois la moyenne habituelle pour un mois de septembre. Parallèlement, le volume mensuel de précipitations s'est rapproché du record historique de 670,9 millimètres enregistré en 1958.

Les experts ont indiqué que ces pluies prolongées ont été causées par la persistance d'un front pluvieux automnal, des zones de basse pression et des typhons successifs.

En raison des précipitations, les journées ensoleillées ont également fortement diminué à Tokyo. Durant tout le mois de septembre, le centre-ville n'a bénéficié que de 45,8 heures d'ensoleillement.

Le phénomène a également affecté l'agriculture. Les fortes pluies ont endommagé les cultures dans certaines régions, exerçant une pression sur les prix des produits.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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