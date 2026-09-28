Ligue des Nations : Le Portugal bat la Norvège

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Ligue des Nations : Le Portugal bat la Norvège

Selon Goal.com, lors du match phare de la Ligue des Nations, l'équipe nationale du Portugal a battu la Norvège 2-1 à l'extérieur. La rencontre, disputée au stade Ullevaal d'Oslo, a été intense et restera dans les mémoires pour la victoire des visiteurs, mettant fin à la longue série d'invincibilité des locaux à domicile. Ce succès permet aux Portugais de poursuivre leur série sans défaite dans le tournoi. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Le match a débuté sur un rythme élevé. João Neves, qui fêtait son anniversaire, a été proche d'ouvrir le score dès la 13e minute, mais sa tête est passée au-dessus de la barre transversale. Les hôtes n'ont pas démérité, menaçant le but adverse par Erling Haaland, mais Diogo Costa a sauvé son équipe lors de la première occasion.

João Félix ouvre le score et une défense solide

À la 17e minute, le Portugal a pris l'avantage. Réceptionnant le ballon à l'entrée de la surface, João Félix a conclu avec sang-froid pour trouver le chemin des filets. Durant la première mi-temps, la Norvège a tout tenté pour égaliser. Notamment, une frappe à bout portant d'Erling Haaland a été héroïquement bloquée par son coéquipier de Manchester City, Rúben Dias.

La ligne défensive portugaise et le gardien Diogo Costa ont sauvé l'équipe à plusieurs reprises dans des situations critiques. Malgré la pression des locaux en première période, les hommes de Jorge Jesus ont conservé leur avantage jusqu'à la pause.

Le but d'Erling Haaland et une erreur fatale

Au début de la seconde période, la Norvège a atteint son objectif. À la 51e minute, Erling Haaland a profité d'une confusion dans la surface pour pousser le ballon au fond des filets. Il s'agissait de son 65e but en 57 sélections nationales, lui qui a marqué lors de 16 de ses 17 derniers matchs officiels.

Cependant, la joie des locaux a été de courte durée. À la 54e minute, le gardien Ørjan Nyland a commis une erreur grossière en offrant le ballon directement à Gonçalo Ramos. L'attaquant de l'AC Milan a profité de ce cadeau pour marquer dans le but vide et inscrire le but de la victoire pour le Portugal.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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