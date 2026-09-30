Un homme aveugle conduit sur 240 km et se fait arrêter par la police

Au Royaume-Uni, un homme légalement aveugle et sans permis de conduire a parcouru près de 240 kilomètres en voiture. L'incident a suscité une grande attention dans le pays.

Il a été révélé que le quinquagénaire Anthony Hall avait quitté son domicile de Huddersfield au volant de la voiture de son partenaire. Il s'est dirigé vers l'Écosse via l'autoroute M6.

Au tribunal, il a été indiqué que Hall s'orientait en suivant les feux des camions qui le précédaient. Il a déclaré avoir perdu la quasi-totalité de sa vision il y a deux ans.

La police a repéré le véhicule circulant dangereusement sur l'autoroute dans la nuit du 29 juin. Hall a été arrêté après que la voiture a dévié plusieurs fois de sa trajectoire.

Lors de l'inspection, il a été découvert qu'il n'avait ni permis de conduire ni assurance. Hall a plaidé coupable de conduite dangereuse, d'utilisation non autorisée d'un véhicule et d'autres infractions.

Le tribunal l'a condamné à 36 semaines de prison, avec un sursis de 18 mois. Il a également l'obligation de suivre un programme de réhabilitation et l'interdiction de conduire pendant un an.