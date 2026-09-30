La peine de 74 coups de fouet confirmée pour une célèbre chanteuse iranienne

La cour d'appel iranienne a confirmé la peine prononcée à l'encontre de la célèbre chanteuse Parastu Ahmadi et de son groupe, à savoir 74 coups de fouet. Ainsi, la condamnation de la chanteuse et de huit membres de son équipe est devenue définitive. C'est ce qu'a rapporté The Guardian .

Il est précisé que la cour d'appel de Qom a rejeté l'appel déposé par les avocats d'Ahmadi et de son équipe. Le verdict, rendu en juin dernier, condamnait la chanteuse et les membres de son groupe à 74 coups de fouet, à une interdiction de quitter le territoire pendant deux ans et à une restriction de leurs activités artistiques durant la même période.

Cette affaire est liée à un concert diffusé sur Internet en décembre 2024, où Parastu Ahmadi, âgée de 29 ans, a chanté en solo sans porter le hijab. Sa performance, publiée sur YouTube, a été visionnée des millions de fois en peu de temps. Le gouvernement iranien a qualifié ce concert de contraire aux « normes légales et culturelles » du pays.

Il s'agit du « Concert du Caravansérail » mis en ligne le 11 décembre 2024. Dans une vidéo de 27 minutes filmée au caravansérail historique de Deyr-Gachin, Parastu Ahmadi interprète plusieurs chansons vêtue d'une longue robe noire, sans voile. Elle était accompagnée de quatre musiciens masculins.

La législation iranienne interdit aux femmes de se déplacer sans hijab dans les lieux publics. Le pays impose également des restrictions sur les concerts publics où des femmes chantent en solo en présence d'hommes. Ahmadi et son équipe ont été accusés d'avoir enfreint ces règles.

Les avocats de la chanteuse et de son équipe avaient demandé à la cour d'appel de réexaminer la décision précédente. Cependant, le tribunal a jugé les arguments de la défense insuffisants et a maintenu la condamnation sans organiser de nouvelle audience.

Parallèlement, des organisations de défense des droits humains ont fermement condamné la peine de 74 coups de fouet infligée à la chanteuse et à son équipe. Les militants ont qualifié cette punition d'atteinte à la dignité humaine et de forme de torture.

Cette nouvelle étape de l'affaire Ahmadi survient dans un contexte de pression accrue en Iran sur les femmes ne respectant pas les règles du port obligatoire du hijab. Depuis les manifestations massives de 2022, de nombreuses femmes continuent de circuler sans voile dans les espaces publics.

Par ailleurs, le chef du système judiciaire iranien, Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, a exigé de nouvelles mesures contre les mouvements opposés au port obligatoire du hijab.

Pour l'instant, aucune information précise n'a été communiquée sur la date d'exécution de la peine de 74 coups de fouet infligée à Parastu Ahmadi et à son équipe.