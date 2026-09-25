Erling Haaland dépasse Ronaldo et assure la victoire de la Norvège

L'attaquant de Manchester City, Erling Haaland, a inscrit un doublé lors d'un match dramatique contre le Danemark en Ligue des nations de l'UEFA, portant son total de buts en sélection à 64. Selon The Athletic, ce résultat permet au buteur norvégien non seulement de décider du sort du match, mais aussi d'écrire une nouvelle page d'histoire en dépassant les records de buts internationaux de Cristiano Ronaldo et Zlatan Ibrahimović. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte l'information.

Le match intense contre les Danois s'est soldé par une victoire 3-2. Oscar Bobb a ouvert le score à la 14e minute, et quatre minutes plus tard, Erling Haaland a marqué son premier but de la rencontre. Antonio Nusa a progressé rapidement pour transmettre le ballon sur le côté gauche de la surface, et Haaland a décoché une frappe puissante entre les jambes du gardien pour consolider l'avantage.

Résultat historique et dénouement du match

Bien que Mikkel Damsgaard et Rasmus Højlund aient rétabli l'équilibre, le dernier mot est revenu à Erling Haaland. À la 74e minute, il a propulsé au fond des filets un ballon venu d'un corner, offrant une victoire cruciale à son équipe nationale. Ainsi, l'attaquant a atteint 64 buts en seulement 56 sélections, maintenant une moyenne supérieure à un but par match.

Auparavant, Ronaldo et Zlatan Ibrahimović avaient terminé leur carrière internationale avec 62 buts chacun. Haaland a dépassé ce total, prouvant une fois de plus qu'il est l'un des attaquants les plus dangereux et impitoyables de l'histoire du football. Sa performance a attiré l'attention de toute la communauté européenne du football.

Une forme exceptionnelle en club

Ce succès international est la suite logique de la forme phénoménale affichée par l'attaquant avec son club cette saison. Manchester City tire pleinement profit de son instinct de buteur unique. Haaland a déjà marqué 7 buts en seulement sept matchs toutes compétitions confondues. Il a notamment inscrit 5 buts en 5 matchs de Premier League et 2 buts lors de son unique match de Ligue des champions.

Depuis son arrivée à l'Etihad Stadium, Erling Haaland a marqué 169 buts et délivré 30 passes décisives en 205 matchs. Son efficacité a joué un rôle déterminant dans la conquête de deux titres de Premier League et d'une Ligue des champions par Manchester City.

Après cette victoire contre le Danemark, la Norvège affrontera le Portugal dimanche pour la tête du groupe en Ligue des nations. Ensuite, Haaland et ses coéquipiers défieront le Pays de Galles le jeudi 1er octobre.