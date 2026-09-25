Brian Riemer : Erling Haaland est le meilleur attaquant du monde

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Brian Riemer : Erling Haaland est le meilleur attaquant du monde

Dans le derby scandinave comptant pour la Ligue des nations, la Norvège a battu le Danemark sur le score de 3-2. Auteur d'un doublé, l'attaquant de Manchester City, Erling Haaland, a été la figure clé qui a scellé le sort du match. Après la rencontre, le sélectionneur du Danemark, Brian Riemer, a salué le talent du leader adverse, rapporte Goal.com. rapporte .

Selon GOAL.com, lors d'un match intense, les Norvégiens ont d'abord pris l'avantage grâce aux buts d'Oscar Bobb et d'Erling Haaland. Cependant, les Danois ont intensifié leur jeu en seconde période pour égaliser. Malgré cela, le meilleur buteur des locaux a su faire la différence au moment crucial pour offrir les trois points à son équipe.

Un attaquant qui disparaît pour mieux surgir au moment décisif

Lors de la conférence de presse d'après-match, le sélectionneur danois Brian Riemer a qualifié Erling Haaland de meilleur avant-centre au monde. Selon lui, rester concentré pendant 90 minutes face à un joueur de ce calibre est une tâche extrêmement difficile.

« Je ne pense pas qu'il soit possible d'améliorer son jeu. Erling est un attaquant capable de disparaître pendant une partie du match. Vous ne le voyez pas du tout. Mais il suffit de lui donner un quart d'occasion et il marque immédiatement », a déclaré Riemer, cité par Dagbladet.

Erreurs défensives et phases arrêtées

En commentant la défaite de son équipe, le sélectionneur du Danemark a souligné les erreurs défensives simples, notamment le manque d'attention sur les phases arrêtées. Le but décisif a été inscrit sur corner, une situation où les défenseurs visiteurs ont complètement oublié Haaland.

Riemer a reconnu que dans de telles situations, le talent individuel de leaders comme Martin Ødegaard fait basculer le match. Néanmoins, le technicien a ajouté que son équipe n'était pas loin derrière la Norvège et qu'elle aurait encore son mot à dire.

Erling HaalandBrian RiemerLigue des nationsNorvègeManchester City
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Jahongir Tursunov
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