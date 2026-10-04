Tournant décisif aux Jeux asiatiques : l'Inde a-t-elle dépassé l'Ouzbékistan ?

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Tournant décisif aux Jeux asiatiques : l'Inde a-t-elle dépassé l'Ouzbékistan ?

Aux Jeux asiatiques de 2026, qui entrent dans leur phase finale à Aichi et Nagoya au Japon, un changement majeur est survenu dans le tableau des médailles. À l'issue du 14e jour de compétition, l'équipe nationale d'Ouzbékistan est passée de la quatrième à la cinquième place au classement général.

La délégation indienne a égalé le nombre de médailles d'or de nos compatriotes et a pris provisoirement l'avantage grâce à un meilleur total de médailles d'argent.

La course aux médailles : comment l'Inde a-t-elle pris l'avantage ?

Après 14 jours de compétition, les deux pays sont à égalité en nombre de médailles d'or :

  • Ouzbékistan : Total de 70 médailles — 21 en or, 25 en argent et 24 en bronze (5e place).

  • Inde : Total de 85 médailles — 21 en or, 27 en argent et 37 en bronze (4e place).

Conformément au règlement des Jeux asiatiques, en cas d'égalité au nombre de médailles d'or, le nombre de médailles d'argent est déterminant. L'Inde s'est hissée à la quatrième place car elle compte deux médailles d'argent de plus.

Les héros du 3 octobre : 5 nouvelles médailles pour notre délégation

Au cours de la journée, les athlètes ouzbeks sont montés 5 fois sur le podium, enrichissant le palmarès de notre délégation :

  • Médaille d'or : En gymnastique rythmique, lors du concours général individuel avec un score de 112,950 points, Takhmina Ikromova a devancé toutes ses rivales pour devenir triple championne des Jeux asiatiques.

  • Médailles d'argent : En lutte libre dans la catégorie des moins de 97 kg, Sherzod Poyonov ainsi qu'en taekwondo WT (+80 kg), Marat Mavlonov ont décroché des médailles d'argent.

  • Médailles de bronze : La taekwondoïste Svetlana Saidova (+67 kg) et, lors des épreuves par équipes mixtes, la Corée du Sudbattue sur le score de 4:2, l'équipe de judo a remporté la médaille de bronze.

Les Jeux asiatiques se termineront officiellement le 4 octobre et la lutte finale pour la quatrième place aura lieu lors de la dernière journée de compétition.

Jeux asiatiques 2026Takhmina IkromovaSherzod PoyonovÉquipe nationale d'OuzbékistanSport
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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