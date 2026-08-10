Les lutteurs ouzbeks brillent en Chine avec 9 médailles

L’équipe nationale ouzbèke de lutte a achevé avec un bilan remarquable le tournoi international organisé en Chine. Accueilli par la ville de Xi’an, le China–Central Asia Elite Wrestling Tournament a permis aux lutteurs ouzbeks de remporter au total 9 médailles — 3 en or, 2 en argent et 4 en bronze .

La réussite de l’équipe a été d’autant plus éclatante que les représentants de l’Ouzbékistan ont décroché la première place dans trois catégories de poids.

Trois lutteurs sacrés champions

Les trois médailles d’or de l’Ouzbékistan ont été remportées par Aktenge Keunimjayeva, Begijon Qo‘ldoshev et Sherzod Poyonov.

Dans la catégorie des 50 kg, Aktenge Keunimjayeva a devancé toutes ses adversaires et s’est adjugé le titre.

En 74 kg, Begijon Qo‘ldoshev, tandis qu’en 97 kg, Sherzod Poyonov a terminé le tournoi à la première place.

Ainsi, l’équipe nationale ouzbèke a remporté trois médailles d’or à Xi’an.

Deux autres athlètes ont atteint la finale

Dans la catégorie des 65 kg, Sanjarbek Rustambekov a franchi avec succès tous les tours jusqu’à la finale et remporté la médaille d’argent.

En poids lourd, dans la catégorie des 125 kg, Namoz Abdurashidov a également atteint le combat décisif et terminé le tournoi à la deuxième place.

Ces résultats de l’Ouzbékistan ont encore augmenté le nombre total de médailles.

Quatre médailles de bronze pour l’Ouzbékistan

Les représentants de l’équipe nationale sont également montés sur le podium dans quatre autres catégories de poids. En 57 kg, Nodirbek Jumanazarov, en 74 kg, Muhammadrasul Qo‘ldoshev, en 86 kg, Bobur Islomov et en 125 kg, Sardorbek Xolmatov ont remporté les médailles de bronze.

Fait intéressant, dans les catégories des 74 et 125 kg, plusieurs représentants de l’Ouzbékistan ont figuré parmi les médaillés.

Le bilan final de l’équipe nationale est le suivant :

Or — 3 médailles : Aktenge Keunimjayeva (50 kg), Begijon Qo‘ldoshev (74 kg), Sherzod Poyonov (97 kg).

Argent — 2 médailles : Sanjarbek Rustambekov (65 kg), Namoz Abdurashidov (125 kg).

Bronze — 4 médailles : Nodirbek Jumanazarov (57 kg), Muhammadrasul Qo‘ldoshev (74 kg), Bobur Islomov (86 kg), Sardorbek Xolmatov (125 kg).

Total — 9 médailles.

Un résultat important au tournoi international

Le China–Central Asia Elite Wrestling Tournament a constitué une nouvelle épreuve internationale pour les lutteurs ouzbeks. Le fait que l’équipe nationale ait remporté neuf récompenses montre la compétitivité de ses athlètes dans différentes catégories de poids.

L’essentiel est que les représentants de l’Ouzbékistan ont non seulement augmenté leur total de médailles, mais ont aussi décroché trois titres de champions.

Le tournoi de Xi’an est terminé, mais le retour des lutteurs ouzbeks avec trois médailles d’or constitue un signal positif avant les prochaines échéances internationales.

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