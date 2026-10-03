Sherzod Poyonov remporte la médaille d'argent aux Jeux asiatiques

Une nouvelle médaille s'ajoute au palmarès de la délégation ouzbèke aux Jeux asiatiques d'Aichi–Nagoya-2026. Membre de notre équipe nationale de lutte libre, Sherzod Poyonov a terminé la compétition avec une médaille d'argent dans la catégorie des -97 kg.

Lors du combat final décisif, notre compatriote a affronté un représentant iranien. Dans ce duel acharné pour la médaille d'or, Poyonov s'est incliné face à son adversaire et a décroché la deuxième place des Jeux asiatiques.

La lutte pour l'or en finale

Sherzod Poyonov a défendu les couleurs de l'Ouzbékistan dans la catégorie des -97 kg aux Jeux d'Aichi–Nagoya-2026.

Après avoir atteint avec succès la phase décisive de la compétition, notre compatriote a affronté le représentant iranien en finale.

Cependant, l'adversaire a pris le dessus lors du combat pour le titre.

Résultat : Sherzod Poyonov remporte la médaille d'argent.

Bien qu'il ait perdu le dernier combat pour l'or, Poyonov a terminé les Jeux asiatiques sur la deuxième marche du podium.

Une nouvelle médaille pour la délégation ouzbèke

La médaille d'argent de Sherzod Poyonov constitue un ajout précieux au tableau des médailles de la délégation ouzbèke à Aichi–Nagoya-2026.

La lutte libre est l'un des sports majeurs où les représentants de notre pays se battent pour des médailles aux Jeux asiatiques.

Cette fois, notre représentant dans la catégorie des -97 kg a atteint la finale, ajoutant une médaille d'argent au compteur de l'Ouzbékistan.

La deuxième marche du podium

Ainsi, Sherzod Poyonov a enregistré le deuxième meilleur résultat de sa catégorie de poids aux Jeux asiatiques d'Aichi–Nagoya-2026.

Bien que la médaille d'or lui ait échappé, le simple fait d'atteindre la finale témoigne de la performance remarquable du lutteur ouzbek.

La médaille d'argent de Poyonov est désormais enregistrée comme une nouvelle récompense pour la délégation ouzbèke à Aichi–Nagoya-2026.