L'or pour Takhmina Ikromova ! Notre gymnaste devient triple championne des Jeux asiatiques

·2·Sport
L'or pour Takhmina Ikromova ! Notre gymnaste devient triple championne des Jeux asiatiques

Takhmina Ikromova, leader de l'équipe nationale d'Ouzbékistan de gymnastique rythmique, a réalisé une véritable démonstration lors des Jeux asiatiques d'Aichi-Nagoya 2026 au Japon. Notre talentueuse athlète a prouvé sa supériorité dans les épreuves du concours général individuel, ajoutant une nouvelle médaille d'or au palmarès de notre pays.

Selon le service de presse du Comité national olympique d'Ouzbékistan, Ikromova a impressionné les juges et le public par son exécution sans faille lors des finales décisives.

112,950 points : Supérieure à toutes ses rivales

En finale du concours général individuel, face aux meilleures gymnastes du continent, notre compatriote a pleinement démontré son talent, sa grâce et sa technique de haut niveau :

  • À l'issue des exercices de la finale, Takhmina Ikromova a totalisé 112,950 points au classement.

  • Grâce à ce score élevé, elle a devancé ses principales concurrentes pour monter sur la plus haute marche du podium et devenir championne des Jeux asiatiques.

Un succès historique : triple championne des Jeux asiatiques

Cette victoire n'est pas seulement une médaille de plus pour Takhmina Ikromova, mais un exploit historique majeur :

  • Il s'agit de la troisième médaille d'or de notre athlète dans l'histoire des Jeux asiatiques.

  • Ainsi, Takhmina Ikromova confirme son titre honorifique de triple championne des Jeux asiatiques et prouve une fois de plus sa domination absolue sur la gymnastique rythmique continentale.

Cette médaille d'or a grandement contribué à améliorer la position de la délégation ouzbèke au tableau général des médailles.

Takhmina IkromovaAichi-Nagoya-2026Gymnastique RythmiqueJeux AsiatiquesOuzbékistan
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Akbar Djuraev bat un record du monde à Aichi-NagoyaAkbar Djuraev bat un record du monde à Aichi-Nagoya29 septembre 12:09Quatre boxeurs ouzbeks en demi-finale des Jeux asiatiquesQuatre boxeurs ouzbeks en demi-finale des Jeux asiatiques28 septembre 17:14Axror Ziyodullayev champion d'Asie à Aichi-NagoyaAxror Ziyodullayev champion d'Asie à Aichi-Nagoya28 septembre 15:00Pokizaxon Kamoldinova est championne d'Asie à Aichi-NagoyaPokizaxon Kamoldinova est championne d'Asie à Aichi-Nagoya28 septembre 14:57L'équipe féminine d'escrime d'Ouzbékistan remporte le bronze aux Jeux asiatiquesL'équipe féminine d'escrime d'Ouzbékistan remporte le bronze aux Jeux asiatiques27 septembre 16:23Deux victoires et deux défaites à Aichi-Nagoya : Résultats des boxeurs ouzbeksDeux victoires et deux défaites à Aichi-Nagoya : Résultats des boxeurs ouzbeks27 septembre 16:21
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov