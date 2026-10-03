L'or pour Takhmina Ikromova ! Notre gymnaste devient triple championne des Jeux asiatiques

Takhmina Ikromova, leader de l'équipe nationale d'Ouzbékistan de gymnastique rythmique, a réalisé une véritable démonstration lors des Jeux asiatiques d'Aichi-Nagoya 2026 au Japon. Notre talentueuse athlète a prouvé sa supériorité dans les épreuves du concours général individuel, ajoutant une nouvelle médaille d'or au palmarès de notre pays.

Selon le service de presse du Comité national olympique d'Ouzbékistan, Ikromova a impressionné les juges et le public par son exécution sans faille lors des finales décisives.

112,950 points : Supérieure à toutes ses rivales

En finale du concours général individuel, face aux meilleures gymnastes du continent, notre compatriote a pleinement démontré son talent, sa grâce et sa technique de haut niveau :

À l'issue des exercices de la finale, Takhmina Ikromova a totalisé 112,950 points au classement.

Grâce à ce score élevé, elle a devancé ses principales concurrentes pour monter sur la plus haute marche du podium et devenir championne des Jeux asiatiques.

Un succès historique : triple championne des Jeux asiatiques

Cette victoire n'est pas seulement une médaille de plus pour Takhmina Ikromova, mais un exploit historique majeur :

Il s'agit de la troisième médaille d'or de notre athlète dans l'histoire des Jeux asiatiques.

Ainsi, Takhmina Ikromova confirme son titre honorifique de triple championne des Jeux asiatiques et prouve une fois de plus sa domination absolue sur la gymnastique rythmique continentale.

Cette médaille d'or a grandement contribué à améliorer la position de la délégation ouzbèke au tableau général des médailles.