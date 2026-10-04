L'Espagne bat la République tchèque 3-1

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L'Espagne bat la République tchèque 3-1

Lors de la phase de groupes de la Ligue des nations, le match entre l'Espagne et la République tchèque s'est soldé par une victoire 3-1 des Espagnols. Ces derniers ont entamé la rencontre avec intensité, ouvrant le score dès la 6e minute grâce à Lamine Yamal.

À la 35e minute, Rodri a inscrit le deuxième but espagnol. Ainsi, à la fin de la première mi-temps, l'Espagne menait 2-0.

Après la pause, la République tchèque a réduit l'écart. Jiří Sláma a marqué à la 69e minute, redonnant espoir à son équipe.

Cependant, à la 85e minute, la République tchèque a perdu un joueur. Après le carton rouge reçu par Ladislav Krejčí, les Tchèques ont terminé le match en infériorité numérique.

L'Espagne a marqué un nouveau but à la 89e minute. Mikel Merino a trouvé le chemin des filets, scellant la victoire 3-1 de son équipe.

Les statistiques ont également confirmé la domination espagnole. L'Espagne a tenté 16 tirs, dont 9 cadrés. La République tchèque a effectué 4 tirs, dont 3 cadrés.

L'Espagne a eu 63 % de possession de balle, contre 37 % pour la République tchèque. Les Espagnols ont réussi 742 passes avec une précision de 93 %. Les joueurs tchèques ont effectué 288 passes avec 82 % de précision.

L'Espagne a commis 11 fautes, contre 13 pour la République tchèque. L'Espagne a reçu 1 carton jaune, tandis que les joueurs tchèques ont écopé de 5 cartons jaunes et 1 carton rouge. Au niveau des corners, l'Espagne a dominé 5-0.

Ligue des nationsEspagneRépublique tchèqueLamine YamalFootball
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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