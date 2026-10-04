Luis de la Fuente : Lamine Yamal est en route pour devenir une légende

·5·Sport
Luis de la Fuente : Lamine Yamal est en route pour devenir une légende

Le sélectionneur de l'équipe d'Espagne, Luis de la Fuente, a fait l'éloge de la performance du jeune ailier Lamine Yamal après la victoire contre la République tchèque. Selon le technicien, ce joueur prometteur est en bonne voie pour atteindre le statut de véritable légende grâce à ses actions éclatantes. Lors de ce match de Ligue des nations, les Espagnols ont marqué trois buts, consolidant ainsi leur première place dans le groupe. C'est ce que rapporte Goal.com .

La rencontre, qui s'est déroulée à Oviedo, a été marquée par la domination totale de l'équipe d'Espagne. Dès le début du match, Lamine Yamal a ouvert le score d'une frappe magnifique, fidèle à son style habituel. Par la suite, les buts inscrits par Rodri et Mikel Merino ont offert à l'équipe trois points cruciaux. Après cette victoire, l'Espagne occupe la première place du groupe 3 avec neuf points.

La régularité de Lamine Yamal et l'esprit d'équipe

Selon Goal.com, Luis de la Fuente n'a pas caché son admiration lors de la conférence de presse pour la progression rapide du joueur de dix-neuf ans. L'entraîneur a souligné que Yamal incarne parfaitement le style de jeu tactique agressif et énergique de l'équipe nationale. De plus, sa capacité unique à percer les défenses adverses a un impact positif sur l'ensemble du groupe.

Le sélectionneur espagnol a noté que le fait que la jeune star ait marqué en premier lors des trois derniers matchs internationaux témoigne de sa maturité croissante. « Il ne cesse de nous surprendre. Il possède un talent immense et progresse à pas de géant », a déclaré De la Fuente. Selon l'entraîneur, les buts précoces de Yamal illustrent clairement l'enthousiasme de toute l'équipe pour la victoire et son désir de prendre le contrôle de chaque rencontre dès les premières minutes.

Avertissement avant le match contre la Croatie

Malgré ces résultats positifs, le sélectionneur de l'Espagne a appelé ses joueurs à la vigilance avant les prochaines échéances. Il a notamment souligné que l'équipe de Croatie, après sa lourde défaite contre l'Angleterre, cherchera à se reprendre et que son orgueil a été blessé. De la Fuente a prédit une forte résistance de la part du futur adversaire et a exhorté ses joueurs à la prudence.

Actuellement, l'équipe d'Espagne avance avec détermination vers ses objectifs. Le jeu offensif de l'équipe et l'éclosion de jeunes talents sont salués par les fans et les experts. Les matchs à venir constitueront pour les Espagnols non seulement une quête de points, mais aussi un nouveau test pour renforcer leur position sur la scène internationale.

Lamine YamalLuis de la FuenteEspagneLigue des nationsFootball
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Luis de la Fuente pourrait faire tourner son effectif contre la République tchèqueLuis de la Fuente pourrait faire tourner son effectif contre la République tchèqueHier 00:54Lamine Yamal a fait sensation à SévilleLamine Yamal a fait sensation à Séville30 septembre 11:14L'Espagne bat la République tchèque 3-1L'Espagne bat la République tchèque 3-1Aujourd'hui 01:46Nico Williams estime que Lamine Yamal mérite le Ballon d'OrNico Williams estime que Lamine Yamal mérite le Ballon d'Or30 septembre 09:12Luis de la Fuente affirme que les joueurs espagnols méritent le Ballon d'OrLuis de la Fuente affirme que les joueurs espagnols méritent le Ballon d'Or11 septembre 10:39Dean Huijsen s'exprime sur sa douloureuse absence avec l'EspagneDean Huijsen s'exprime sur sa douloureuse absence avec l'Espagne30 septembre 09:19
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov