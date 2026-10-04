Le sélectionneur de l'équipe d'Espagne, Luis de la Fuente, a fait l'éloge de la performance du jeune ailier Lamine Yamal après la victoire contre la République tchèque. Selon le technicien, ce joueur prometteur est en bonne voie pour atteindre le statut de véritable légende grâce à ses actions éclatantes. Lors de ce match de Ligue des nations, les Espagnols ont marqué trois buts, consolidant ainsi leur première place dans le groupe. C'est ce que rapporte Goal.com .

La rencontre, qui s'est déroulée à Oviedo, a été marquée par la domination totale de l'équipe d'Espagne. Dès le début du match, Lamine Yamal a ouvert le score d'une frappe magnifique, fidèle à son style habituel. Par la suite, les buts inscrits par Rodri et Mikel Merino ont offert à l'équipe trois points cruciaux. Après cette victoire, l'Espagne occupe la première place du groupe 3 avec neuf points.

La régularité de Lamine Yamal et l'esprit d'équipe

Selon Goal.com, Luis de la Fuente n'a pas caché son admiration lors de la conférence de presse pour la progression rapide du joueur de dix-neuf ans. L'entraîneur a souligné que Yamal incarne parfaitement le style de jeu tactique agressif et énergique de l'équipe nationale. De plus, sa capacité unique à percer les défenses adverses a un impact positif sur l'ensemble du groupe.

Le sélectionneur espagnol a noté que le fait que la jeune star ait marqué en premier lors des trois derniers matchs internationaux témoigne de sa maturité croissante. « Il ne cesse de nous surprendre. Il possède un talent immense et progresse à pas de géant », a déclaré De la Fuente. Selon l'entraîneur, les buts précoces de Yamal illustrent clairement l'enthousiasme de toute l'équipe pour la victoire et son désir de prendre le contrôle de chaque rencontre dès les premières minutes.

Avertissement avant le match contre la Croatie

Malgré ces résultats positifs, le sélectionneur de l'Espagne a appelé ses joueurs à la vigilance avant les prochaines échéances. Il a notamment souligné que l'équipe de Croatie, après sa lourde défaite contre l'Angleterre, cherchera à se reprendre et que son orgueil a été blessé. De la Fuente a prédit une forte résistance de la part du futur adversaire et a exhorté ses joueurs à la prudence.

Actuellement, l'équipe d'Espagne avance avec détermination vers ses objectifs. Le jeu offensif de l'équipe et l'éclosion de jeunes talents sont salués par les fans et les experts. Les matchs à venir constitueront pour les Espagnols non seulement une quête de points, mais aussi un nouveau test pour renforcer leur position sur la scène internationale.