Invaincue depuis 43 matchs : une nouvelle page de l'histoire du football espagnol
Considérée comme l'une des grandes nations du football européen et mondial, l'équipe nationale d'Espagne a prouvé une fois de plus son excellente forme. Sous la direction de Luis de la Fuente, l'équipe a affronté la République tchèque lors de la 5e journée de la Ligue des nations de l'UEFA, s'imposant 2-0 et poursuivant ainsi sa série de victoires consécutives.
Un record de 43 matchs sans défaite
Les Espagnols n'avaient plus connu de contre-performance depuis le premier match de la Coupe du Monde 2026, tournoi qu'ils ont remporté, face au Cap-Vert (0-0). Depuis, l'équipe est devenue une force irrésistible.
Avec cette victoire, la « Roja » a porté sa série d'invincibilité à 43 matchs en temps réglementaire. Un véritable record pour le football moderne.
Série de l'équipe nationale d'Espagne
Indicateurs et détails
Victoires consécutives
12 matchs remportés d'affilée
Série d'invincibilité
43 matchs sans défaite en temps réglementaire
Date de la dernière défaite
Match amical contre la Colombie en mars 2024 (0-1)
Bilan global (série en cours)
34 victoires et 9 nuls
Statistiques et secret de la stabilité
La dernière défaite des Espagnols en temps réglementaire remonte à mars 2024, lors d'un match amical contre la Colombie (0-1). Depuis, l'équipe affiche un bilan de 34 victoires et 9 nuls . (Rappelons que la défaite aux tirs au but contre le Portugal en finale de la Ligue des nations 2025 est comptabilisée comme un match nul selon le règlement).
L'équipe de Luis de la Fuente continue non seulement de proposer un football offensif séduisant, mais aussi d'obtenir des résultats constants pour le plus grand bonheur des fans.
Selon vous, combien de temps durera cette incroyable série d'invincibilité de l'Espagne sous Luis de la Fuente ? Donnez votre avis en commentaires !
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