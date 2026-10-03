Luis de la Fuente pourrait faire tourner son effectif contre la République tchèque

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Luis de la Fuente pourrait faire tourner son effectif contre la République tchèque

Le sélectionneur de l'équipe nationale d'Espagne, Luis de la Fuente, n'a pas exclu la possibilité de faire tourner son onze de départ lors du prochain match contre les Tchèques, privilégiant le calendrier chargé et la santé des joueurs. Comme le rapporte Goal.com, malgré les succès de l'équipe, le staff technique surveille de près la condition physique de chaque joueur. C'est ce que rapporte Goal.com .

Actuellement, l'Espagne réalise un parcours exceptionnel en Ligue des nations. La Roja a remporté une victoire renversante 3-2 à l'extérieur contre l'Angleterre et a inscrit 4 buts sans en concéder face à la Croatie. Néanmoins, la blessure de Ferran Torres et le temps de récupération très court entre les matchs suscitent des inquiétudes légitimes chez le sélectionneur.

Calendrier chargé et santé des joueurs

Selon le journal Mundo Deportivo, Luis de la Fuente a souligné lors d'une conférence de presse que le principal défaut du format actuel de la compétition est le manque de temps de repos. « Nous donnons la priorité à la santé du joueur et préférons aligner un joueur en parfaite condition physique », a déclaré l'entraîneur avant le match contre la République tchèque et le déplacement en Croatie le 6 octobre.

Les Espagnols sont en tête du groupe avec six points. L'Angleterre et la Croatie comptent trois points chacune, tandis que la République tchèque n'a pas encore marqué de point. Malgré cette situation favorable, l'entraîneur a indiqué qu'aucune place n'est garantie, y compris au poste de gardien de but, soulignant que des changements pourraient intervenir dans n'importe quel secteur de jeu.

La situation de Lamine Yamal et son rôle dans l'équipe

La titularisation ou non de la jeune star de l'équipe, Lamine Yamal, pour le match de demain reste l'un des sujets principaux pour les fans et les experts. L'attaquant du FC Barcelone a prouvé sa forme étincelante lors des derniers matchs, notamment en marquant contre les Anglais et en enregistrant deux buts et une passe décisive face aux Croates.

Cependant, De la Fuente n'a pas garanti la place du jeune joueur dans le onze de départ pour le moment. Selon l'entraîneur, Yamal est capable de jouer un rôle crucial à tout moment du match. « Qu'il commence le match ou qu'il entre en jeu à la 60e ou à la 45e minute, il reste un joueur extrêmement important dans toutes les situations », a ajouté le sélectionneur espagnol.

Le technicien s'est dit satisfait de la maturité grandissante du jeune ailier et de sa compréhension des situations sur et en dehors du terrain. Le staff technique de l'Espagne a noté qu'il déciderait de la composition la plus appropriée le jour du match, le maintien de l'équilibre collectif étant la priorité absolue.

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Jahongir Tursunov
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