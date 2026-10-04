L'Espagne bat la République tchèque en Ligue des nations

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L'Espagne bat la République tchèque en Ligue des nations

Lors d'un match comptant pour la Ligue des nations de l'UEFA, l'équipe nationale d'Espagne a accueilli la République tchèque sur son terrain et a remporté une victoire convaincante. L'équipe dirigée par Luis de la Fuente a dominé la rencontre, s'imposant 3-1 et poursuivant sa série d'invincibilité dans le groupe. Le match, disputé dans le stade d'Oviedo, a été marqué par une domination totale des hôtes. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, l'Espagne a cherché à prendre l'avantage dès le début de la rencontre. À la 6e minute seulement, après une superbe passe de Dani Olmo, le jeune prodige Lamine Yamal a trompé le gardien adverse pour ouvrir le score. Dominant dès les premières minutes, les Espagnols n'ont pratiquement pas laissé le ballon aux Tchèques.

Domination tactique et but de Rodri

Avant la fin de la première mi-temps, l'Espagne a réaffirmé sa supériorité. Maîtres du milieu de terrain, les hôtes ont inscrit un deuxième but à la 35e minute. Rodri, fidèle à sa précision habituelle, a marqué d'une frappe magnifique pour porter le score à 2-0 avant la pause.

En seconde période, bien que l'Espagne ait légèrement baissé d'intensité, elle a conservé le contrôle du rythme. Cependant, à la 69e minute, les Tchèques ont réduit l'écart contre le cours du jeu grâce à une frappe précise de Jirí Sláma, ramenant le score à 2-1 et redonnant un peu de suspense à la partie.

Le coup final et la victoire préservée

Après avoir concédé ce but, l'Espagne a repris le contrôle total. Les statistiques ont montré que les Espagnols ont eu 69 % de possession et ont réussi 766 passes. En fin de match, alors que les Tchèques tentaient d'égaliser, Ladislav Krejčí a été expulsé après un second carton jaune.

Dans les arrêts de jeu, Mikel Merino, entré en jeu, a inscrit le troisième but à la 89e minute, scellant ainsi le sort du match. L'Espagne s'impose 3-1, consolide sa première place dans le groupe 3 de la Ligue des nations et poursuit sa série parfaite.

EspagneRépublique tchèqueLigue des nationsLamine YamalRodri
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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