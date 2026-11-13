Que pense Luis de la Fuente du nouveau record de l'Espagne et des critiques ?
Le sélectionneur de l'équipe nationale d'Espagne Luis de la Fuente a partagé ses réflexions après la victoire convaincante contre la République tchèque en Ligue des nations de l'UEFA (2:0). Grâce à ce succès, les Espagnols ont officialisé leur 12e victoire consécutive , portant leur série d'invincibilité dans le temps réglementaire à 43 matchs , établissant ainsi un nouveau record.
À propos du match et de la finition
Le sélectionneur a reconnu que le match avait été difficile, l'adversaire ayant opposé une résistance très forte et déterminée. Selon lui, bien que l'équipe ait créé de nombreuses occasions, il a manqué de sang-froid dans les moments décisifs :
« Ce fut un match difficile contre une équipe très forte et déterminée. Ce n'était pas facile pour nous. Il nous a manqué de sang-froid dans la finition. Malgré cela, nous avons créé de nombreuses occasions de but », a déclaré de la Fuente au journal Marca .
La série de l'équipe nationale d'Espagne
Statistiques et détails
Victoires consécutives
12 victoires d'affilée
Série d'invincibilité
43 matchs sans défaite dans le temps réglementaire
Dernier résultat
Ligue des nations, République tchèque — Espagne : 0:2
Sélectionneur
Luis de la Fuente
Critiques, mensonges et réaction du sélectionneur
Abordant les rumeurs colportées par la presse et certains supporters, le sélectionneur a affirmé être satisfait du travail de l'équipe et a exigé du respect :
« Le fait que certaines personnes se concentrent sur d'autres choses prouve que nous faisons un excellent travail. La vérité est qu'à chaque nouveau match, la probabilité d'une défaite se rapproche. Les gens sensés le comprennent ».
« Je ne sais pas s'il y a vraiment des gens qui souhaitent l'échec de notre équipe nationale. La seule chose que je demande, c'est du respect. J'entends diverses rumeurs, mais j'oublie vite ce qui ne m'intéresse pas. Cependant, quand les gens inventent des mensonges et des calomnies, cela finit par affecter », a-t-il ajouté.
Selon vous, combien de temps durera cette série record de l'équipe d'Espagne sous la direction de Luis de la Fuente ? Laissez votre avis dans les commentaires !
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