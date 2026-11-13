Que pense Luis de la Fuente du nouveau record de l'Espagne et des critiques ?

Le sélectionneur de l'équipe nationale d'Espagne Luis de la Fuente a partagé ses réflexions après la victoire convaincante contre la République tchèque en Ligue des nations de l'UEFA (2:0). Grâce à ce succès, les Espagnols ont officialisé leur 12e victoire consécutive , portant leur série d'invincibilité dans le temps réglementaire à 43 matchs , établissant ainsi un nouveau record.

À propos du match et de la finition

Le sélectionneur a reconnu que le match avait été difficile, l'adversaire ayant opposé une résistance très forte et déterminée. Selon lui, bien que l'équipe ait créé de nombreuses occasions, il a manqué de sang-froid dans les moments décisifs :