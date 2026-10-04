Xabi Alonso veut attirer la star du FC Barcelone Fermin Lopez à Chelsea

L'entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, travaille sur un transfert sensationnel pour renforcer le milieu de terrain de son équipe. Le technicien espagnol souhaite personnellement recruter le talentueux milieu de terrain de 23 ans du FC Barcelone, Fermin Lopez.

Selon le média espagnol El Nacional Alonso a suivi de près le style de jeu du joueur et l'a identifié comme la « pièce manquante » idéale pour son schéma tactique.

Pourquoi Fermin Lopez ? Les exigences tactiques d'Alonso

Le coach londonien voit chez le milieu de terrain espagnol de 23 ans toutes les qualités nécessaires pour le football moderne de Premier League :

Haute intensité : La capacité du joueur à presser sans relâche et à fournir un gros volume de travail physique ;

Vitesse et mobilité : La capacité à se déplacer rapidement sur le terrain, avec ou sans ballon, pour briser les lignes adverses ;

Maîtrise des incursions dans la surface : Le potentiel pour surgir en seconde lame dans la surface adverse, décocher des frappes décisives et conclure les attaques par des buts.

Alonso est convaincu que ces qualités propulseront le milieu de terrain de Chelsea vers un tout nouveau niveau dans son nouveau projet.

La position du FC Barcelone : un prix minimum de 120 millions d'euros

Le géant catalan n'a pas l'intention de laisser partir facilement un joueur formé à la Masia. La direction des Blaugrana considère Lopez comme l'un des piliers de l'équipe du futur :

Prix des négociations : Le FC Barcelone ne discutera d'aucune offre inférieure à 120 millions d'euros ;

Une valorisation encore plus élevée : La source ajoute que si l'intérêt des Londoniens se concrétise, les Catalans pourraient fixer un prix de transfert encore plus élevé.

L'intérêt de Chelsea pour Fermin Lopez avait déjà été évoqué, mais l'initiative personnelle de Xabi Alonso devrait faire de ce feuilleton l'un des sujets centraux du mercato. Reste à voir si les Londoniens seront prêts à payer une telle somme ou s'ils chercheront des alternatives.