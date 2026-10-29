Que a dit Xabi Alonso après la douloureuse défaite contre Liverpool ?

Le choc des huitièmes de finale de la Carabao Cup a offert un véritable thriller à Anfield. Chelsea, dirigé par Xabi Alonso, a quitté la compétition après un match acharné à l'extérieur contre Liverpool.

Après un match nul 1-1 au terme du temps réglementaire, le vainqueur a été désigné lors d'une séance de tirs au but. Dans une série intense, les Merseysiders se sont imposés 6-5, décrochant ainsi leur billet pour les quarts de finale. Après la rencontre, l'entraîneur des « Blues », Xabi Alonso, s'est exprimé en conférence de presse sur le match et la performance de son équipe.

Xabi Alonso : « Dans la loterie des penaltys, il semble toujours y avoir quelqu'un qui souffre »

Dans une interview accordée à la BBC, l'entraîneur de Chelsea a souligné que ses joueurs avaient opposé une résistance digne sur la pelouse difficile d'Anfield :

Penaltys et notion de justice : « Chaque fois que le sort d'un match se décide aux tirs au but, quelqu'un considère que l'élimination est injuste. Les deux équipes se sont très bien battues. La séance de penaltys signifie que n'importe quel résultat peut arriver », a déclaré le technicien.

Dynamique de jeu et égalité : « Les joueurs ont montré un niveau suffisant pour être compétitifs à Anfield. Nous avons concédé un but sur penalty, puis le score est revenu à 1-1. Dans l'ensemble, les deux équipes ont joué à armes égales », a-t-il ajouté.

Les interventions décisives de Mike Penders : Alonso a également salué la performance de son gardien. Bien que l'équipe n'ait pas pu créer beaucoup d'occasions dangereuses, Penders a réalisé des arrêts stables dans les moments clés, maintenant les Londoniens dans le match.

Focus sur la Premier League : « C'est le football et cela fait partie de notre travail. Désormais, notre attention principale est tournée vers la Premier League. Nous avons peu de temps pour récupérer car nous avons un match tôt samedi. C'est pourquoi nous devons rapidement nous concentrer sur la prochaine rencontre. »

Le prochain adversaire de Liverpool est connu

Après avoir surmonté cette épreuve difficile, Liverpool poursuit son parcours dans le tournoi :

Choc des quarts de finale : Les Merseysiders sont au prochain tour Ils affronteront l'AFC Bournemouth, qui a éliminé Aston Villa sur un score large.

Calendrier des matchs : Les quarts de finale de la Carabao Cup sont prévus pour la semaine commençant le 14 décembre.

Malgré l'échec en coupe, la performance de haut niveau à Anfield a prouvé une fois de plus la compétitivité de l'équipe de Xabi Alonso avant les prochaines échéances importantes du championnat national.