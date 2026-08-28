Le FC Barcelone bat l'Athletic et conserve la tête du classement

Dans le cadre de la Liga, le FC Barcelone a battu l'Athletic 2-0 à domicile. Le nom du stade n'a pas été précisé lors de la rencontre. Les Catalans ont marqué un but dans chaque mi-temps : Raphinha a ouvert le score à la 37e minute, et Fermín López a inscrit le deuxième but de son équipe à la 82e minute.

Tout au long du match, le FC Barcelone a largement dominé son adversaire en termes de possession et d'attaques. L'équipe a effectué 20 tirs, dont 10 cadrés. L'Athletic s'est limité à 4 tirs sans en cadrer un seul.

Il y a également une grande différence dans la possession de balle : le FC Barcelone a enregistré 72 %, contre 28 % pour l'Athletic. Les hôtes ont également dominé dans les passes, avec 593 passes pour le FC Barcelone contre 265 pour l'Athletic. La précision des passes était respectivement de 92 % et 76 %.

Concernant les fautes, 13 ont été commises par le FC Barcelone et 6 par l'Athletic. Le nombre de cartons jaunes était de 1 pour les hôtes et 2 pour les visiteurs. Aucun carton rouge n'a été distribué. Les hors-jeux se sont terminés 8-5 et les corners 12-5 en faveur du FC Barcelone.

Après cette victoire, le FC Barcelone compte 6 points en 2 matchs et occupe la première place du classement. La différence de buts de l'équipe est de 7-0.