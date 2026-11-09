Les visiteurs s'imposent lors du match entre l'Atlético et le FC Barcelone

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Les visiteurs s'imposent lors du match entre l'Atlético et le FC Barcelone

Dans le cadre du championnat d'Espagne, l'Atlético de Madrid a accueilli le FC Barcelone sur son terrain. Bien que les locaux aient ouvert le score, les Catalans ont renversé la situation avant la seconde période. Fermín López a marqué un doublé, offrant la victoire à son équipe. L'unique but de l'Atlético a été inscrit par Giuliano Simeone. Le nom du stade n'a pas été précisé dans les informations fournies.

Le score a été ouvert à la 10e minute de jeu. Giuliano Simeone a donné l'avantage à l'Atlético. Vers la fin de la première mi-temps, à la 45e minute, Fermín López a égalisé. À la 66e minute, il a marqué une nouvelle fois, assurant la victoire au FC Barcelone.

Les statistiques du match montrent une domination du FC Barcelone en termes de possession et de tirs. Les Catalans ont tenté 15 tirs, dont 5 cadrés. Pour l'Atlético, ces chiffres étaient respectivement de 7 et 3.

Statistiques des équipes :

• Tirs : Atlético — 7, FC Barcelone — 15
• Tirs cadrés : 3 — 5
• Possession : 48% — 52%
• Passes : 337 — 658
• Précision des passes : 86% — 93%
• Fautes : 14 — 14
• Cartons jaunes : 3 — 1
• Cartons rouges : 0 — 0
• Hors-jeu : 4 — 1
• Corners : 4 — 2

Après cette victoire, le FC Barcelone reste en tête du classement avec 33 points en 12 matchs. Le Real Madrid est deuxième avec 30 points, et l'Atlético est troisième avec 28 points.

Atlético MadridFC BarceloneFermín LópezGiuliano SimeoneLiga
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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