Dans l'un des chocs de la Premier League, le Chelsea dirigé par Xabi Alonso a accueilli à domicile Manchester Unitedet a remporté une victoire convaincante 2-0. Cette défaite est un coup dur pour l'entraîneur des Mancuniens, Michael Carrick, dont l'avenir au club est de plus en plus incertain.

Alors, qui sont les joueurs clés de cette victoire londonienne ? Le média « Euro-Football » a mis en avant les 3 stars qui ont décidé du sort du match et ont reçu la meilleure note (8,5).

1. Morgan Rogers (8,5) — un but de chef-d'œuvre et une créativité décisive

Le but marqué par Rogers est devenu le véritable joyau de la rencontre :

Des secondes où cinq défenseurs sont restés impuissants : Il a récupéré le ballon au milieu de terrain et a foncé vers le but de MU. Cinq joueurs mancuniens lancés à sa poursuite n'ont pas réussi à l'arrêter, et l'action s'est conclue par une frappe précise et délicate ;

Indice de créativité : Rogers a délivré 3 passes décisives et dangereuses pour ses coéquipiers ;

Pression psychologique sur Martinez : Grâce à un dribble rapide, il a éliminé le défenseur argentin Lisandro Martinez, provoquant un carton jaune pour son adversaire.

2. Romeo Lavia (8,5) — un mur au milieu de terrain

Le milieu défensif belge, qui a assuré une domination totale dans l'entrejeu, a complètement neutralisé les leaders adverses :

Pressing décisif : C'est Lavia qui a récupéré le ballon dans les pieds de Bryan Mbeumo avant de lancer l'action qui a mené au but de Rogers ;

Bruno Fernandes sous contrôle : Il a maintenu le capitaine de Manchester United, Bruno Fernandes, sous une surveillance étroite pendant près de 90 minutes, l'empêchant d'organiser le jeu ;

Statistiques impressionnantes : 5 récupérations, 4 interceptions et 7 duels remportés sur 9.

3. Wesley Fofana (8,5) — patron de la défense et penalty provoqué

Fofana a non seulement assuré la solidité dans sa propre surface, mais a également joué un rôle crucial en attaque :

Le meilleur aux interceptions : Établissant un record dans la lecture des passes adverses, il a coupé 5 trajectoires de ballon ;

Danger offensif : Il a constamment mis l'adversaire en difficulté sur les phases arrêtées, dominant Martinez dans les airs sur l'un des corners ;

La décision qui scelle le match : Fofana a provoqué une faute dans la surface adverse, obtenant un penalty qui a définitivement mis fin au suspense du match.

Le système de Xabi Alonso continue de prouver son efficacité face aux grands adversaires, tandis que Michael Carrick et son équipe doivent trouver des solutions urgentes.