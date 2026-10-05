La blessure d'Erling Haaland suscite de vives inquiétudes pour Manchester City

Erling Haaland, en sélection avec la Norvège, a quitté le terrain en boitant lors du match de Ligue des nations contre le Portugal, semant l'inquiétude au sein du staff technique de Manchester City. Selon Goal.com, l'attaquant a ressenti une douleur en seconde période à Lisbonne et a demandé à être remplacé, un coup dur au pire moment pour le géant anglais. Comme le rapporte Goal.com rapporte .

Manchester City fait face à une série de rencontres cruciales. L'équipe doit affronter Liverpool à l'extérieur en Premier League et se mesurer au Paris Saint-Germain en Ligue des champions. L'absence du meilleur buteur, déjà auteur de sept buts depuis le début de la saison, pourrait considérablement affaiblir le potentiel offensif de l'équipe.

Une soirée difficile pour la Norvège

Le match de Lisbonne s'est terminé par une déception pour les Norvégiens, non seulement à cause de la blessure de Haaland, mais aussi du résultat. Les hommes de Ståle Solbakken se sont inclinés 1-2 face au Portugal. Malgré l'ouverture du score, les visiteurs n'ont pas résisté à la pression adverse, concédant une troisième défaite consécutive et terminant derniers du groupe A4.

Remplacé à la 67e minute, Erling Haaland a quitté le terrain en marchant sans aide, ce qui a apporté un léger soulagement aux supporters. Il a salué son remplaçant avant de rejoindre le banc avec le sourire. Néanmoins, l'inquiétude persiste en attendant les résultats des examens médicaux.

Un test difficile pour l'entraîneur

Alors que le club fait face à des accusations d'irrégularités financières et a fait appel, une telle perte pourrait peser sur le moral de l'équipe. Le staff attend désormais les résultats des tests médicaux. Si la blessure de Haaland s'avère sérieuse, l'absence de l'attaquant vedette lors de cette période charnière poserait de graves problèmes à Manchester City.