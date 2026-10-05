Les détails de la conversation secrète entre Erling Haaland et le sélectionneur de la Norvège révélés

·6·Sport
Les détails de la conversation secrète entre Erling Haaland et le sélectionneur de la Norvège révélés

Le sélectionneur de l'équipe nationale de Norvège, Ståle Solbakken, a révélé les détails d'une conversation privée avec l'attaquant Erling Haaland après le match de Ligue des nations contre le Portugal. La fatigue physique et mentale de l'attaquant de Manchester City, remplacé en seconde période, suscite également l'inquiétude des supporters du club. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon le journal Dagbladet, la star norvégienne souffre d'une fatigue importante en raison d'un calendrier estival chargé et de matchs incessants. L'état de l'attaquant, qui a quitté le terrain en boitant lors du match contre le Portugal, a contraint le staff technique à prendre des mesures alternatives.

Calendrier chargé et santé des joueurs

Ståle Solbakken a admis avoir eu une discussion en tête-à-tête avec Erling Haaland avant le match pour discuter de sa préparation mentale et physique. L'entraîneur a souligné que le calendrier du football moderne est devenu extrêmement impitoyable pour les athlètes évoluant au plus haut niveau.

L'équipe nationale de Norvège a dû disputer une série de matchs difficiles en peu de temps. En particulier, le fait que l'équipe ait joué quatre matchs de Ligue des nations en seulement onze jours a considérablement limité les capacités des joueurs.

  • Erling Haaland a joué pendant 60 minutes lors du match contre le Portugal.
  • L'entraîneur et le joueur ont également discuté de l'option de commencer le match sur le banc.
  • L'attaquant a été titularisé car il était opposé à l'idée d'entrer en jeu dans les dernières minutes.
Le joueur lui-même ne souhaitant pas entrer en jeu en seconde période et n'appréciant pas cette expérience, Solbakken a décidé de le titulariser. L'entraîneur s'est déclaré satisfait que l'attaquant ait donné tout ce qu'il avait pour l'équipe pendant 60 minutes malgré des conditions difficiles.

Alors que des matchs importants de Premier League et de Ligue des champions attendent Manchester City, le staff technique tente de préserver la santé du joueur. Il a été souligné que cette saison est plus difficile que jamais, surtout pour les joueurs qui n'ont pas eu de vacances cet été.

Erling HaalandStåle SolbakkenManchester CityPortugalLigue des nations
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Ståle Solbakken protège Erling Haaland des scandales financiersStåle Solbakken protège Erling Haaland des scandales financiers27 septembre 17:31Stale Solbakken dément les rumeurs concernant Erling Haaland et Manchester CityStale Solbakken dément les rumeurs concernant Erling Haaland et Manchester City29 septembre 17:11Stale Solbakken discute du sort d'Erling Haaland lors d'une rencontre à Manchester CityStale Solbakken discute du sort d'Erling Haaland lors d'une rencontre à Manchester City15 septembre 17:31L'instinct unique d'Erling Haaland : le sélectionneur norvégien encense son attaquantL'instinct unique d'Erling Haaland : le sélectionneur norvégien encense son attaquant25 septembre 13:15Stale Solbakken inquiet de la condition physique d'Erling HaalandStale Solbakken inquiet de la condition physique d'Erling Haaland25 septembre 12:34La blessure d'Erling Haaland suscite de vives inquiétudes pour Manchester CityLa blessure d'Erling Haaland suscite de vives inquiétudes pour Manchester CityAujourd'hui 09:53
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov