Les détails de la conversation secrète entre Erling Haaland et le sélectionneur de la Norvège révélés

Le sélectionneur de l'équipe nationale de Norvège, Ståle Solbakken, a révélé les détails d'une conversation privée avec l'attaquant Erling Haaland après le match de Ligue des nations contre le Portugal. La fatigue physique et mentale de l'attaquant de Manchester City, remplacé en seconde période, suscite également l'inquiétude des supporters du club. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon le journal Dagbladet, la star norvégienne souffre d'une fatigue importante en raison d'un calendrier estival chargé et de matchs incessants. L'état de l'attaquant, qui a quitté le terrain en boitant lors du match contre le Portugal, a contraint le staff technique à prendre des mesures alternatives.

Calendrier chargé et santé des joueurs

Ståle Solbakken a admis avoir eu une discussion en tête-à-tête avec Erling Haaland avant le match pour discuter de sa préparation mentale et physique. L'entraîneur a souligné que le calendrier du football moderne est devenu extrêmement impitoyable pour les athlètes évoluant au plus haut niveau.

L'équipe nationale de Norvège a dû disputer une série de matchs difficiles en peu de temps. En particulier, le fait que l'équipe ait joué quatre matchs de Ligue des nations en seulement onze jours a considérablement limité les capacités des joueurs.

Erling Haaland a joué pendant 60 minutes lors du match contre le Portugal.

L'entraîneur et le joueur ont également discuté de l'option de commencer le match sur le banc.

L'attaquant a été titularisé car il était opposé à l'idée d'entrer en jeu dans les dernières minutes.

Le joueur lui-même ne souhaitant pas entrer en jeu en seconde période et n'appréciant pas cette expérience, Solbakken a décidé de le titulariser. L'entraîneur s'est déclaré satisfait que l'attaquant ait donné tout ce qu'il avait pour l'équipe pendant 60 minutes malgré des conditions difficiles.

Alors que des matchs importants de Premier League et de Ligue des champions attendent Manchester City, le staff technique tente de préserver la santé du joueur. Il a été souligné que cette saison est plus difficile que jamais, surtout pour les joueurs qui n'ont pas eu de vacances cet été.