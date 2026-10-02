Les accusations de violations financières portées contre le club de Premier League, Manchester City, ont plongé l'avenir de l'équipe dans une incertitude majeure. Après qu'une commission indépendante a reconnu les « Citizens » coupables de 114 des 115 chefs d'accusation, des débats intenses ont éclaté concernant le sort des stars du club et la validité de leurs contrats actuels. Alors que le club clame son innocence et prépare son appel, d'éminents juristes suggèrent que les joueurs pourraient devenir des agents libres sur le marché des transferts. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon des sources comme ixbt.com et Goal.com, la révélation de contrats fictifs et de fraudes financières avec des partenaires commerciaux entre 2009 et 2018 a jeté une ombre sur le projet sportif du club. Manchester City Malgré les tentatives de la direction pour apaiser la situation, l'incertitude juridique actuelle augmente la probabilité que des stars mondiales comme Erling Haaland quittent le club.

Droit du travail et facteur de confiance

S'exprimant dans le podcast « Stick to Football », l'avocat et barrister renommé Paul Gilroy KC a expliqué les droits des joueurs et les mécanismes de résiliation anticipée de contrat. En réponse à l'ancien attaquant d'Arsenal, Ian Wright, demandant si les joueurs, ignorants des actes de leurs dirigeants, avaient le droit de quitter l'équipe, l'expert a été catégorique.

Gilroy a expliqué que tout contrat de travail, qu'il s'agisse d'un footballeur ou d'un employé de magasin, comporte une clause implicite mais obligatoire de confiance et de respect mutuel. « Si l'employeur viole ses obligations et brise la confiance de l'employé, cela constitue une rupture du contrat de travail », déclare l'avocat.

La possibilité de devenir agent libre

L'expert juridique souligne que la condamnation du club pour fraude financière pourrait servir de base aux joueurs pour résilier unilatéralement leur contrat et partir sans indemnité de transfert. Il affirme qu'après une décision de justice, un joueur pourrait arguer que l'employeur a violé la clause de confiance et ainsi rompre son contrat.

Cette déclaration explosive a suscité des discussions animées et humoristiques parmi les animateurs du podcast. Notamment, lorsque Jamie Carragher a demandé en plaisantant si Liverpool pouvait recruter Erling Haaland gratuitement la semaine prochaine, Gilroy a répondu brièvement : « Oui, pourquoi pas ? »