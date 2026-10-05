Instructeurs de la FIFA : Un expert international rejoint le système d'arbitrage ouzbek

Suite aux nombreuses situations litigieuses, décisions controversées et critiques du public concernant l'arbitrage dans les matchs de la Super League d'Ouzbékistan, des changements de personnel importants ont eu lieu au sein de la direction du Centre des arbitres de football d'Ouzbékistan.

À la place de Ma’mur Saidqosimov, qui dirigeait l'organisation, un expert de renommée internationale Farhod Abdullayev a été nommé nouveau directeur. Il a été annoncé que l'ancien dirigeant, Saidqosimov, poursuivrait ses activités au sein du système du centre.

Détails de la nomination et annonce officielle

Auparavant, le service de presse du Centre des arbitres de football d'Ouzbékistan avait annoncé que Farhod Abdullayev avait été recruté dans le système dans le but de porter l'arbitrage de football du pays à un nouveau niveau, d'améliorer les compétences professionnelles des arbitres et de former une nouvelle génération répondant aux normes internationales. Cependant, à ce moment-là, le changement de direction de l'organisation n'avait pas été entièrement révélé.

Peu de temps après, Farhod Abdullayev lui-même a officiellement confirmé via sa page officielle sur les réseaux sociaux qu'il avait commencé à travailler en tant que directeur du Centre des arbitres de football d'Ouzbékistan.

Expert des Coupes du Monde : Qui est Farhod Abdullayev ?

L'expérience et le parcours professionnel du nouveau dirigeant suscitent de grands espoirs pour la réforme de l'arbitrage dans le football ouzbek :

Membre du panel des Coupes du Monde : Il a travaillé efficacement au sein du panel d'experts spécialisés dans la formation des arbitres pour les Coupes du Monde de la FIFA 2018, 2022 et 2026 ;

Statut d'instructeur mondial : Depuis 2011, il a dirigé plus de 170 cours et séminaires officiels de la FIFA et de l'AFC dans plus de 50 pays à travers le monde ;

30 ans d'expérience approfondie : Fort de plus de 30 ans d'expérience pratique et théorique dans le domaine de l'arbitrage de football, Abdullayev dirigeait ces dernières années l'Arabie saoudite le département des arbitres.

L'exigence d'une nouvelle étape dans l'arbitrage

Pour information, par le passé, des spécialistes expérimentés tels que Erkin Baxtiyorov et Laziz Qo‘chqorov ont dirigé le centre des arbitres d'Ouzbékistan à différentes périodes.

À un moment où la pression et les débats autour des décisions des arbitres dans le championnat local se sont intensifiés, la prise en main du centre par l'expert international Farhod Abdullayev est attendue comme une étape décisive pour perfectionner le système VAR et instaurer une gestion transparente des arbitres.