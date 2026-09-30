Infantino à Tachkent : Le stade « Yangi Toshkent », l'équipe nationale et la préparation au Mondial U-20

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Infantino à Tachkent : Le stade « Yangi Toshkent », l'équipe nationale et la préparation au Mondial U-20

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a effectué une visite officielle en Ouzbékistan pour examiner des projets clés liés au développement du football national. Accompagné par la direction de l'Association de football d'Ouzbékistan (UFA), l'invité de marque a visité le chantier du stade moderne « Yangi Toshkent ». Le président de la FIFA a pu constater l'infrastructure de l'arène, ses capacités techniques et les préparatifs en cours pour accueillir la prestigieuse Coupe du Monde U-20 de la FIFA.

De plus, Infantino a rencontré les membres de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, a eu des échanges sincères avec les joueurs, a mené des négociations stratégiques avec le président de l'UFA et a inauguré un nouveau terrain à l'école n°90. L'Association de football d'Ouzbékistan a officiellement annoncé son soutien total à la politique du président de la FIFA et le renforcement de la coopération mondiale.

Stade « Yangi Toshkent », Mondial U-20 et confiance d'Infantino : 5 faits clés

Les points les plus importants de la visite du président de la FIFA à Tachkent et des accords conclus :

  • Inspection du stade « Yangi Toshkent » : Gianni Infantino a personnellement découvert le chantier du nouveau super-stade en construction dans la capitale ainsi que son infrastructure moderne ;

  • Plan pour la Coupe du Monde U-20 de la FIFA : En Ouzbékistan une présentation a été faite sur les préparatifs de la Coupe du Monde des moins de 20 ans prévue dans le pays ;

  • Échange avec l'équipe nationale : Le président de la FIFA a rencontré les membres de notre équipe nationale pour discuter de leur potentiel et de leurs perspectives d'avenir ;

  • Sport scolaire et infrastructures pour enfants : Lors de la visite, un nouveau terrain de football moderne a été inauguré pour les enfants à l'école n°90 de la capitale ;

  • Soutien total de l'UFA : L'Association de football d'Ouzbékistan a annoncé son soutien officiel à la politique de Gianni Infantino et son engagement à porter la coopération à un niveau stratégique.

Infantino à Tachkent : Le stade « Yangi Toshkent », l'équipe nationale et la préparation au Mondial U-20

Programme de la visite de Gianni Infantino et classification des orientations stratégiques du football ouzbek

Analyse des principaux événements réalisés lors de la visite et de leur importance :

Critères de direction et d'événement

Travaux réalisés et sites inspectés

Importance stratégique et résultat attendu

Infrastructure principale

Le majestueux stade « Yangi Toshkent » en construction

Nouvelle arène principale répondant aux normes internationales

Plan de compétition mondiale

Examen des préparatifs de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA

Organiser un mondial historique de haut niveau en Ouzbékistan

Contact avec l'équipe nationale

Rencontre avec les joueurs de l'équipe nationale d'Ouzbékistan

Renforcement du prestige sur la scène internationale et soutien moral à l'équipe

Football pour enfants et scolaire

Ouverture d'un nouveau terrain de football à l'école n°90 de Tachkent

Popularisation du sport chez les enfants et création d'une base de sélection

Négociations de haut niveau

Discussions officielles avec le président et la direction de l'UFA

Développement du football des jeunes et des infrastructures via les subventions de la FIFA

Déclaration politique officielle

Soutien total de l'UFA à Gianni Infantino

Dans le monde du football international de l'Ouzbékistan renforcer la position

Infantino à Tachkent : Le stade « Yangi Toshkent », l'équipe nationale et la préparation au Mondial U-20

Gouvernance du football et diplomatie internationale : Pourquoi Infantino accorde-t-il une attention particulière à l'Ouzbékistan ?

Conclusions des experts et analystes locaux du football :

  • « Un nouveau hub du football au centre de l'Asie » : Les succès récents des équipes nationales de jeunes en Asie et lors des Coupes du Monde, ainsi que l'organisation réussie de la Coupe du Monde de futsal, ont renforcé la confiance de la FIFA ; Tachkent est désormais reconnue comme un centre capable d'accueillir des compétitions majeures à l'échelle mondiale ;

  • Le tandem stade « Yangi Toshkent » et Mondial U-20 : La Coupe du Monde U-20 est considérée comme le deuxième tournoi le plus important après le Mondial des seniors ; les nouveaux stades modernes permettront au pays d'accueillir ces événements prestigieux et d'attirer l'attention de l'élite mondiale du football ;

  • Alliance stratégique mutuellement bénéfique : Le soutien officiel et total de l'UFA à Infantino de l'Ouzbékistan crée les conditions pour que la voix du pays résonne plus fort au sein des comités exécutifs de la FIFA, des programmes internationaux et des fonds de financement ; cela garantit un flux massif d'investissements pour les académies locales, la qualification des entraîneurs et les infrastructures de football.

Selon vous, comment la construction du stade « Yangi Toshkent » et l'organisation de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA transformeront-elles notre football national pour l'amener au niveau mondial ? Pensez-vous que la visite personnelle de Gianni Infantino apportera une grande force morale à nos équipes nationales ? Partagez vos réflexions dans les commentaires et discutez de cette nouvelle historique avec tous les fans !

Gianni InfantinoCoupe du Monde U-20 de la FIFAStade Yangi ToshkentAssociation de football d'OuzbékistanFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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