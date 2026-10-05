Andrés Iniesta impressionné par le jeu de Lamine Yamal

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Andrés Iniesta impressionné par le jeu de Lamine Yamal

Barcelone Le milieu de terrain légendaire du club, Andrés Iniesta, a fait l'éloge de la progression fulgurante et brillante du jeune ailier Lamine Yamal cette saison. L'ancien joueur expérimenté, qui a été témoin de l'ascension de Lionel Messi, a souligné que les performances actuelles du prodige de 17 ans ne sont pas banales. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon Mundo Deportivo, Andrés Iniesta a reconnu que le niveau affiché par Lamine Yamal est un phénomène très rare dans le football professionnel moderne. Selon lui, si de tels résultats étaient faciles à atteindre, il y aurait beaucoup plus de jeunes joueurs de ce calibre sur le terrain.

Les statistiques impressionnantes de Yamal

Le jeune talent catalan a déjà fait ses preuves en La Liga cette saison. En seulement sept matchs de championnat, Lamine Yamal a inscrit sept buts, devenant l'un des leaders incontestés de son équipe et prouvant sa force phénoménale.

Andrés Iniesta, qui a connu un immense succès avec le club, a vu de ses propres yeux l'arrivée de Lionel Messi dans le monde du football professionnel. C'est pourquoi il comprend parfaitement le processus de formation des jeunes talents et leur développement progressif.

Ambitions et avenir brillant

Iniesta a accordé une attention particulière non seulement aux buts et aux statistiques de Yamal, mais aussi à son attitude envers le football et à ses qualités intrinsèques. Selon l'ancien milieu de terrain, malgré son jeune âge, l'ambition immense du joueur et sa légèreté sur le terrain sont admirables.

« L'aspect le plus beau et le plus important dans tout cela est son immense ambition, son approche légère du jeu et, surtout, le fait qu'un avenir encore plus glorieux l'attend », a ajouté Andrés Iniesta.

En conclusion, Lamine Yamal, pur produit du centre de formation de Barcelone, a réussi dès ses premiers pas professionnels à attirer l'attention non seulement des fans, mais aussi des légendes du club. Son avenir prometteur se précisera avec le temps.

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Jahongir Tursunov
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