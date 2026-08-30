Qu'a dit Hansi Flick sur l'état de Lamine Yamal ?

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Qu'a dit Hansi Flick sur l'état de Lamine Yamal ?

L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, a exprimé son opinion sur l'état physique et mental du jeune talent Lamine Yamal, tentant de rassurer les supporters. Selon Goal.com, le technicien allemand est convaincu que le joueur, qui a traversé une période difficile, retrouve progressivement sa meilleure forme physique. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Le calendrier chargé du début de saison et les séquelles de la blessure d'avril n'ont pas été sans conséquences pour Yamal. Néanmoins, le staff technique reste optimiste quant à l'avenir du joueur et souligne que sa dynamique de progression est positive.

Processus de récupération et condition physique du joueur

Hansi Flick a évoqué l'état de Lamine Yamal lors de la conférence de presse précédant le match de La Liga contre le Rayo Vallecano. Selon lui, il n'a pas été facile pour le joueur de revenir sur le terrain après une grave blessure et d'intégrer immédiatement l'équipe première après de courtes vacances.

Malgré cela, lors du dernier match contre l'Athletic Bilbao, Yamal a joué les 90 minutes complètes. L'entraîneur a souligné que cette performance constituait une étape importante dans l'amélioration de la condition physique du jeune joueur.

Sérénité mentale et créativité sur le terrain

Le fait que Yamal ait semblé un peu abattu après le premier match de la saison n'a pas échappé aux experts, suscitant des discussions. Selon Flick, l'ambiance à l'entraînement a radicalement changé et le joueur a retrouvé le sourire.

Le technicien allemand a noté qu'il était nécessaire de soutenir le jeune joueur non seulement physiquement, mais aussi mentalement. La direction et le staff technique du FC Barcelone prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer sa régularité tout au long de la saison, tout en préservant sa liberté créative.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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