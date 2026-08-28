Le mécontentement de Lamine Yamal lors de son remplacement et ses causes

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Le mécontentement de Lamine Yamal lors de son remplacement et ses causes

Il a été révélé que la star du FC Barcelone, Lamine Yamal, est profondément mécontent en raison des décisions internes du club et du départ potentiel de ses amis proches. Malgré un début de saison en fanfare en Liga, les signes de frustration de l'attaquant de 19 ans lors de son remplacement ont suscité de vifs débats dans la presse espagnole. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, lors de la large victoire 5-0 contre Elche, Yamal a quitté le terrain à la 65e minute. Les émotions affichées par l'attaquant au moment de son remplacement n'ont pas échappé aux médias. Josep Pedrerol, présentateur de la célèbre émission espagnole El Chiringuito, a indiqué que la direction du club prendrait cette affaire au sérieux et s'entretiendrait personnellement avec le joueur.

Raisons du mécontentement et problèmes financiers

Selon les informations diffusées par le journal SPORT, le journaliste Jota Jordi a souligné que l'humeur sombre du jeune joueur n'est pas uniquement liée à son remplacement. Le fait que le club catalan puisse vendre trois de ses amis proches pour stabiliser sa situation financière inquiète profondément Lamine.

En particulier, il est rapporté que Manchester United manifeste un vif intérêt pour le transfert d'Alejandro Balde. De plus, Marc Casadó et Héctor Fort pourraient également quitter le club. Selon Jota, ces joueurs ne sont pas seulement des coéquipiers pour Yamal, mais des personnes aussi proches que des frères, et leur départ affecte durement le joueur.

La déclaration de Hansi Flick

Face aux rumeurs, l'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, a immédiatement réagi avant le match contre l'Athletic Bilbao. Le technicien allemand a justifié le mécontentement du joueur par son état physique et des raisons médicales.

Selon Flick, Yamal s'était plaint de légers maux de tête avant le match et n'était pas à 100 % de ses capacités physiques. L'entraîneur a souligné qu'il est naturel qu'un joueur qui n'a pu s'entraîner que quelques jours après une pause de trois semaines ne soit pas encore à une forme optimale.

Néanmoins, l'entraîneur a salué la contribution du jeune talent au match. Il a reconnu l'activité défensive de Lamine, son pressing sur le premier but et sa passe décisive pour Raphinha, ajoutant que son importance pour l'équipe est immense.

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Jahongir Tursunov
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