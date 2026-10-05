Piers Morgan qualifie Jorge Jesus de Ten Hag portugais

Le célèbre présentateur Piers Morgan a vivement critiqué le comportement de l'entraîneur de l'équipe nationale du Portugal, Jorge Jesus, l'accusant d'un manque de respect flagrant envers Cristiano Ronaldo. Selon Goal.com, les relations entre l'entraîneur et la star portugaise se sont tendues après les derniers matchs de l'équipe nationale. C'est ce que rapporte Goal.com. rapporte.

La controverse a été déclenchée par la victoire 2-1 contre la Norvège. Au cours de la rencontre, Cristiano Ronaldo est resté sur le banc et, curieusement, bien qu'il se soit échauffé intensément pour entrer en jeu, l'entraîneur ne l'a finalement pas fait entrer sur le terrain.

Par la suite, diverses spéculations et discussions ont fait rage dans la presse et sur les réseaux sociaux. Jorge Jesus a affirmé que cette situation était exagérée en raison de l'immense statut du joueur, justifiant son choix par le fait que d'autres joueurs restent également sur le banc.

La comparaison entre Piers Morgan et Erik ten Hag

Cependant, Piers Morgan, l'un des proches amis de Cristiano Ronaldo, n'a pas accepté ces explications. Sur ses réseaux sociaux, il a vivement critiqué Jesus en le comparant à l'ancien entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag.

Dans sa déclaration, Morgan a accusé Jorge Jesus de chercher à humilier Ronaldo pour renforcer sa propre autorité et se donner une image d'entraîneur inflexible. Rappelons qu'Erik ten Hag avait provoqué un conflit similaire à Manchester United, ce qui avait conduit au départ de Ronaldo du club.

La justification de l'entraîneur

Jorge Jesus, répondant aux questions des journalistes, a souligné qu'un battage médiatique artificiel avait été créé autour de cette situation. Selon lui, de nombreux joueurs restent sur le banc lors des matchs, mais la presse accorde une attention démesurée à cet événement uniquement parce qu'il s'agit de Ronaldo.

Néanmoins, cette situation n'est pas passée inaperçue auprès de la communauté du football européen et des médias. Tous les fans de football se demandent quelles seront les conséquences de cette tension apparente entre l'entraîneur et le capitaine de l'équipe lors des prochains matchs du Portugal.