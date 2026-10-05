«Il essaie de paraître exigeant» : Piers Morgan critique sévèrement le sélectionneur du Portugal

Le conflit tendu entre le sélectionneur du Portugal Jorge Jesus et le capitaine Cristiano Ronaldo continue de faire couler beaucoup d'encre dans la presse internationale. Le célèbre présentateur et journaliste britannique Piers Morgan a réagi aux actions du technicien portugais, le comparant à l'ancien coach de Manchester United, Erik ten Hag, et l'accusant ouvertement de chercher à se faire un nom.

Auparavant, Cristiano Ronaldo le journaliste anglais, qui avait fait grand bruit avec son interview exclusive de la star, a de nouveau pris fermement la défense de l'attaquant vedette.

«Il veut se faire un nom en humiliant Ronaldo» : l'attaque cinglante de Morgan

Piers Morgan a vivement condamné les décisions de Jorge Jesus sur son compte officiel X (anciennement Twitter) :

«Ce coach est le ten Hag portugais ! Il essaie désespérément de se faire passer pour un entraîneur dur, rigoureux et exigeant. En réalité, il tente de se bâtir une réputation bon marché en humiliant Cristiano Ronaldo avec un manque de respect stupéfiant.»

Selon le journaliste, cette situation rappelle le scénario de pression artificielle et de manque de respect vécu par Ronaldo lors de sa dernière période à Manchester United.

Détails sur le départ du camp avant le match contre le Danemark

Rappelons que le conflit a pris une tournure sérieuse avant le match à l'extérieur contre le Danemark, comptant pour la 3e journée de la Ligue des nations de l'UEFA :

Le signal lors de la conférence de presse : Lors de la conférence de presse d'avant-match, Jorge Jesus a révélé que Ronaldopourrait rester sur le banc ou ne pas jouer du tout, tout en niant l'existence d'un conflit ;

Le geste de protestation : Furieux de la décision de l'entraîneur et de son attitude à l'entraînement, Ronaldo a quitté le camp de l'équipe nationale prématurément ;

Résonance nationale : Cet acte du capitaine a suscité des débats sans précédent dans le football portugais, divisant le pays en deux camps opposés.

Comment les relations vont-elles évoluer ?

À en juger par les résultats sur le terrain, le Portugal a remporté ses deux matchs sans Ronaldo (4-2 contre le Danemark et 2-1 contre la Norvège). Cependant, l'avenir de la légende de l'équipe nationale reste incertain.

Actuellement, le monde du football suit de près la future confrontation entre Jorge Jesus et Cristiano Ronaldo, ainsi que la question de savoir si le capitaine sera inclus dans la liste pour les matchs de la Ligue des nations en novembre.