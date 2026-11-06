Le grand duel de l'histoire : Ronaldo surpasse Messi dans les records internationaux

Reconnu comme la plus grande rivalité de l'histoire du football mondial, Cristiano Ronaldo et le duel de Lionel Messi sur la scène internationale ont officiellement pris fin. Alors que les deux stars ont fait leurs adieux à leurs équipes nationales, le buteur portugais a définitivement consolidé sa suprématie sur son rival argentin en termes de buts et de sélections dans l'histoire des équipes nationales.

Après que les deux génies ont décidé de cesser de défendre l'honneur de leur pays, leur course historique de longue date a été scellée par des chiffres définitifs.

Records absolus et une avance de 20 buts

Cristiano Ronaldo a enregistré les meilleures statistiques de l'histoire du football international à son nom :

Nombre de buts : À 41 ans, Ronaldo a réussi à marquer un total de 146 buts avec l'équipe nationale du Portugal. Lionel Messi, quant à lui, a inscrit 126 buts sous le maillot de l'Argentine — Ronaldo a devancé son rival de 20 buts ;

Record mondial de sélections : Ronaldo a disputé un total de 234 matchs sous le maillot national, établissant un record inégalé dans le sport mondial. Messi est apparu dans 208 rencontres sous le maillot de l'Albiceleste.

Comment se sont déroulés les adieux des deux légendes ?

L'automne 2026 a été la saison des adieux à l'équipe nationale pour les deux légendes :