Quelle a été la réaction de Piers Morgan au départ de Cristiano Ronaldo de l'équipe nationale ?

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Quelle a été la réaction de Piers Morgan au départ de Cristiano Ronaldo de l'équipe nationale ?

Le célèbre journaliste et présentateur britannique Piers Morgan de Cristiano Ronaldo a réagi à sa décision de mettre fin à sa carrière internationale avec l'équipe nationale du Portugal. Il a particulièrement salué le message vidéo émouvant et sincère publié par l'attaquant légendaire de 41 ans sur les réseaux sociaux.

Morgan a hautement loué les accomplissements de la star portugaise sur la scène internationale, le qualifiant de plus grande figure de l'histoire du football mondial.

« Il est le plus grand joueur de l'histoire » : La réaction de Piers Morgan

Le journaliste britannique a exprimé des pensées chaleureuses sur l'héritage de la légende du football sur ses réseaux sociaux :

  • Une étape sincère et émouvante : « Cristiano Ronaldo a annoncé la fin de sa carrière internationale dans une vidéo pleine d'émotion et de sincérité », a-t-il écrit ;

  • Statistiques et trophées inégalés : « Il a disputé plus de matchs que quiconque avec l'équipe nationale — 234 rencontres Il a marqué le plus grand nombre de buts — 146 buts Il a offert au Portugal les trois trophées majeurs de son histoire » ;

  • Reconnaissance finale : « C'est le plus grand joueur de l'histoire. Félicitations », a conclu le journaliste.

23 ans de règne glorieux en chiffres

de Cristiano Ronaldo le voyage glorieux avec l'équipe nationale est gravé en lettres d'or dans l'histoire du football :

  • Débuts en 2003 : Il a commencé sa carrière sous le maillot national en 2003 et a dignement défendu l'honneur de son pays pendant 23 ans ;

  • Triomphes à l'Euro et en Ligue des Nations : En tant que capitaine, l'attaquant a offert au Portugal le Championnat d'Europe 2016 ainsi que deux titres en Ligue des Nations de l'UEFA ;

  • Adieux officiels le 5 novembre : Le joueur de 41 ans a mis fin à sa carrière internationale le 5 novembre 2026, déclarant qu'il était temps de passer le relais à la jeune génération.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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