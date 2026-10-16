Le capitaine de l'équipe nationale du Portugal Cristiano Ronaldo au centre de l'attention dans le monde du football. Selon les rapports, le joueur, laissé sur le banc lors du match contre la Norvège, a quitté le camp de l'équipe nationale.

Cette situation a suscité diverses réactions parmi les fans et les experts sportifs. Certains ont critiqué la décision du joueur, tandis que d'autres ont exprimé leur avis sur le traitement qui lui est réservé.

Elma Aveiro, la sœur de Ronaldo, a soutenu son frère et exprimé son mécontentement face à la manière dont il est traité. Elle a souligné qu'il était difficile pour elle de voir son frère dans une telle situation.

Cet événement a remis sur le devant de la scène les questions concernant la place du célèbre joueur en équipe nationale, les décisions de l'entraîneur et le traitement qui lui est infligé.