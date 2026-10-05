Les compositions de la France et de l'Italie sont connues : chocs décisifs en Ligue des nations

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Les compositions de la France et de l'Italie sont connues : chocs décisifs en Ligue des nations

La 4e journée de la Ligue des nations se poursuit. À 23h45 (heure de Tachkent), deux rencontres cruciales débuteront dans le groupe 1 de la Ligue A. La France accueille la Belgique, tandis que l'Italie affronte la Turquie. Les compositions d'équipe pour ces deux matchs ont été dévoilées.

La situation dans le groupe 1 de la Ligue A est passionnante. La France est en tête avec 7 points, suivie de près par la Belgique avec 6 points. L'Italie compte 4 points, tandis que la Turquie n'a pas encore ouvert son compteur.

C'est pourquoi les matchs d'aujourd'hui ne sont pas seulement cruciaux pour les 3 points en jeu, mais pourraient également définir le rapport de force dans le groupe.

France — Belgique : Zidane a choisi son onze

L'équipe de France entame le match contre la Belgique avec une formation solide.

La composition de la France :

Rest — Yoro, Lacroix, Koundé — Diouf, Camavinga, Koné, Akliouche — Barcola, Dembélé, Lepol.

Les hôtes mènent le groupe avec 7 points. La Belgique suit la France avec 6 points.

Par conséquent, le vainqueur du match à Paris aura l'opportunité de renforcer sa domination dans le groupe.

La Belgique, de son côté, vise à opposer une résistance sérieuse à la France.

La composition de la Belgique :

Vandevoordt — Ngoy, Seys, Vanaken, Castagne — Lavia, Raskin — Lukebakio, Mechele, Moreira — Lukaku.

La titularisation de Romelu Lukaku en pointe montre clairement quelle sera l'arme offensive principale de la Belgique.

Italie — Turquie : les hôtes favoris

En parallèle, l'Italie reçoit la Turquie sur son terrain.

L'Italie occupe la troisième place du groupe avec 4 points. La Turquie reste sans point après trois journées.

La composition de l'Italie est la suivante :

Donnarumma — Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Ruggeri — Barella, Romano, Doumbia, Vergara — Maldini, Scamacca.

Pour l'Italie, ce match est crucial pour améliorer sa position dans le groupe. Une victoire à domicile lui offrirait de meilleures perspectives dans la course aux premières places.

La Turquie entre sur le terrain sans avoir encore engrangé de points.

La composition de la Turquie :

Çakır — Çelik, Bardakcı, Kabak, Elmali — Kadıoğlu, Yüksek, Özcan — Kahveci, Akgün, Simsir.

La situation dans le groupe s'intensifie

Les résultats des deux matchs de la 4e journée pourraient bouleverser la hiérarchie du groupe 1 de la Ligue A.

La France est actuellement première avec 7 points. La Belgique est à un point derrière. L'Italie est troisième avec 4 points et la Turquie ferme la marche sans point.

Ainsi, chaque point compte dans le match France-Belgique. Pour l'Italie, une victoire contre la Turquie serait un pas important pour se rapprocher du haut du tableau.

Le duel entre la France et la Belgique attire particulièrement l'attention en tant que lutte directe pour la première place du groupe.

La question principale aujourd'hui est : qui prendra l'avantage ?

Chaque journée de la phase de groupes de la Ligue des nations devient de plus en plus importante. Si la France bat la Belgique à domicile, elle consolidera sa position de leader. Une victoire belge permettrait de prendre les commandes du groupe.

Pour l'Italie, l'objectif est clair : rattraper les points perdus face à la Turquie et poursuivre la lutte pour les places d'honneur.

La Turquie, quant à elle, jouera pour décrocher ses premiers points dans la compétition.

Ainsi, les deux matchs débutant à 23h45 (heure de Tachkent) pourraient définir le paysage futur du groupe 1 de la Ligue A. D'un côté, le choc France-Belgique pour le leadership, de l'autre, la tentative de l'Italie de revenir dans la course — l'intrigue principale de la 4e journée se concentre sur ces deux rencontres.

Ligue des nationsFrance-BelgiqueItalie-TurquieGroupe 1 Ligue AFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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