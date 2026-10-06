Remontada historique de la France : 76 touches et un show en 13 minutes

L'équipe de France a fait preuve d'une grande force de caractère lors de son match de Ligue des Nations contre la Belgique. Les « Bleus » ont renversé une situation difficile au Stade de France pour s'imposer 4-1.

Cependant, le score final ne reflète pas totalement la physionomie du match. La Belgique a ouvert le score par Lukebakio à la 35e minute et a longtemps cru à la victoire. La France n'a changé de visage qu'après la 77e minute, inscrivant quatre buts dans le temps restant.

Tout a basculé en 13 minutes

La remontada française a débuté à la 77e minute.

Entré en jeu, Désiré Doué a égalisé d'une frappe précise de loin. Quatre minutes plus tard, un autre remplaçant, Rayan Cherki, a donné l'avantage à la France.

Michael Olise a joué un rôle majeur dans ce but.

Les dernières minutes du match ont été le récital d'Olise. Le joueur du Bayern Munich a porté le score à 3-1 à la 88e minute, puis a signé un doublé à la 90+1e minute, scellant ainsi la large victoire française.

Fait intéressant, les quatre buts de la France ont été marqués lors des 13 dernières minutes. Selon Opta, il est rare dans l'histoire de l'équipe nationale d'inscrire quatre buts en moins de 15 minutes.

La France établit un record dans la surface adverse

La pression française en seconde période se reflète également dans les chiffres.

Selon les statistiques d'Opta, les joueurs français ont touché le ballon dans la surface de réparation belge 76 fois . Il s'agit d'un record absolu pour l'équipe de France depuis que cette statistique est enregistrée.

À titre de comparaison, les joueurs belges n'ont touché le ballon dans la surface française que 8 fois .

Au total, la France a tenté 23 tirs contre 5 pour la Belgique. Les hôtes ont également largement dominé la possession du ballon avec 66 % contre 34 %.

C'est pourquoi la victoire de la France n'est pas le fruit du hasard. L'équipe a maintenu une pression constante sur la défense adverse et a fini par concrétiser cette domination.

Les remplaçants ont changé le cours du match

Les décisions prises par Zinédine Zidane ont joué un rôle crucial dans la remontada française.

Après l'entrée en jeu de Désiré Doué, Rayan Cherki et Michael Olise, l'attaque française a pris un tout autre visage. Les trois joueurs ont été directement impliqués dans les buts.

L'efficacité d'Olise est particulièrement remarquable. Après son entrée, il a marqué deux fois et a délivré une passe décisive.

Doué a marqué un but et a offert deux passes décisives à Olise.

Ainsi, les remplaçants français sont devenus la force décisive du match.

La France sous l'ère Zidane avance avec confiance

La victoire contre la Belgique est le premier succès à domicile de Zinédine Zidane en tant que sélectionneur de l'équipe de France. Son équipe reste invaincue en Ligue des Nations.

Après quatre journées, la France est en tête du groupe 1 de la Ligue A avec 10 points.

La situation dans le groupe est la suivante :

Équipe Points France 10 Italie 7 Belgique 6 Turquie 0

L'Italie a également battu la Turquie 3-1 lors de la 4e journée pour prendre la deuxième place. La Belgique est troisième avec 6 points, et la Turquie est dernière sans aucun point.

Le nouveau visage de la France

En ce début d'ère Zidane, la France n'est pas encore parfaite. Pendant une grande partie du match contre la Belgique, l'équipe a manqué de précision offensive.

Mais le plus important est que l'équipe n'a pas abandonné dans les moments difficiles.

Menée 0-1, la France a fini par enfermer l'adversaire dans sa propre surface. Résultat : quatre buts en 13 minutes.

Ce résultat démontre non seulement le talent individuel de la France, mais aussi la profondeur de son banc et sa capacité à renverser le cours d'un match.

76 touches : un record. 23 tirs : une pression constante. 13 minutes : quatre buts. 4-1 : une victoire importante sous l'ère Zidane.

La France renforce ainsi sa position de leader en Ligue des Nations et signe l'une des soirées les plus impressionnantes sous son nouvel entraîneur.