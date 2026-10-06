Show de 14 minutes en France : Résultats surprenants en Ligue des Nations

La 4e journée de la Ligue des Nations s'est poursuivie. Dans le groupe 1 de la Ligue A, l'équipe de France a largement battu la Belgique, portant son total à 10 points dans la compétition. L'Italie a battu la Turquie 3-1, consolidant sa position dans le groupe avec 7 points.

Cependant, l'aspect le plus marquant de la victoire française a été l'efficacité fulgurante des remplaçants Michael Olise et Désiré Doué. Les deux joueurs ont été impliqués dans tous les buts de la France en seulement 14 minutes.

L'intensité française en 14 minutes

La première mi-temps du match entre la France et la Belgique ne s'est pas déroulée comme prévu. La Belgique a ouvert le score à la 35e minute grâce à un but de Lukebakio, mettant les hôtes dans une situation inconfortable.

Mais en seconde période, la France a intensifié la pression.

Entré en jeu à la 72e minute, Désiré Doué a égalisé à la 77e minute. Quatre minutes plus tard, Cherki a donné l'avantage à la France.

Michael Olise, entré à la place de Dembélé à la 60e minute, a fait parler de lui dans les dernières minutes du match.

À la 88e minute, Olise a marqué le troisième but de la France. À la 90+1e minute, il a de nouveau trouvé le chemin des filets, signant un doublé.

Ainsi, la France a transformé un déficit de 0-1 en une victoire convaincante de 4-1.

Le plus impressionnant est que les remplaçants Olise et Doué ont été directement impliqués dans les quatre buts de la France.

Doué — 1 but et 2 passes décisives, tandis qu'Olise 2 buts et 1 passe décisive ont été enregistrés.

L'entrée en jeu de ces deux joueurs a donné un sérieux élan à l'attaque française et a changé le destin du match en un temps record.

La France en tête avec 10 points

Après la victoire sur la Belgique, le total de points de la France a atteint 10.

L'équipe de Didier Deschamps a ainsi consolidé sa première place dans le groupe 1 de la Ligue A. La Belgique reste deuxième avec 6 points.

Le point le plus important pour la France est que l'équipe a su se relever dans une situation difficile. Bien que la Belgique ait ouvert le score en première mi-temps, les hôtes ont su concrétiser leur domination offensive en seconde période.

Surtout, les deux buts dans les dernières minutes ont montré à quel point la France a exercé une pression sérieuse sur son adversaire.

la Turquie. Dans l'autre match du groupe, l'Italie a battu la Turquie 3-1.

Les Italiens ont ouvert le score à la 26e minute grâce à un but de Scamacca. La Turquie a réagi en seconde période — Simsir a égalisé à la 61e minute.

Cependant, l'Italie a repris l'avantage peu de temps après. À la 64e minute, Calafiori a porté le score à 2-1 pour les hôtes.

Le point final du match a été mis par Esposito à la 87e minute.

En conséquence, l'Italie a gagné 3-1 et a porté son total de points à 7.

Ainsi, dans le groupe 1 de la Ligue A, la France est première avec 10 points, la Belgique deuxième avec 6 points, et l'Italie troisième avec 7 points, restant en lice pour les premières places.

L'Ukraine s'incline face à la Hongrie

Dans le groupe 2 de la Ligue B, l'Ukraine a perdu 1-2 à domicile contre la Hongrie.

La Hongrie a ouvert le score à la 52e minute grâce à un but de Toth. L'Ukraine n'a pu répondre qu'à la 83e minute par Yaremchuk.

Cependant, deux minutes plus tard, Singer a marqué le but de la victoire pour la Hongrie.

En conséquence, l'Ukraine reste à 4 points, tandis que la Hongrie monte à 7 points.

Dans l'autre match du groupe, l'Irlande du Nord et la Géorgie ont fait match nul 0-0.

L'Irlande du Nord conserve la tête avec 8 points. La Géorgie reste avec 2 points.

La Suède fait un autre pas important

Dans le groupe 4 de la Ligue B, la Suède a battu la Roumanie sur le plus petit des scores.

Le seul but du match a été marqué par Gyökeres à la 13e minute.

Grâce à cette victoire 1-0, la Suède atteint 10 points et consolide sa place de leader du groupe.

Dans un autre match, la Bosnie-Herzégovine a battu la Pologne 1-0. Le but de la victoire a été marqué sur penalty par Basic à la 84e minute.

La Bosnie-Herzégovine atteint ainsi 8 points. La Pologne reste à 4 points.

Le Monténégro perd encore des points

Dans le groupe 2 de la Ligue C, aucun but n'a été marqué lors du match entre le Monténégro et l'Arménie.

Après ce nul 0-0, le Monténégro conserve la tête du groupe avec 10 points. L'Arménie en compte 4.

Chypre a battu la Lettonie 2-1 à domicile.

La Lettonie a pris l'avantage à la 57e minute grâce à un but de Dashkevich. Mais Chypre a renversé la situation en fin de seconde période. Kosti a égalisé à la 70e minute, et Edwards a offert la victoire aux hôtes à la 90+4e minute.

Chypre atteint 7 points avec ce résultat.

Conclusion principale après la 4e journée

La dernière journée de la Ligue des Nations a intensifié la situation dans plusieurs groupes.

La France est en tête de son groupe de Ligue A avec 10 points. L'Italie, après sa victoire sur la Turquie, atteint 7 points. Cependant, l'efficacité fantastique d'Olise et Doué, héros du match France-Belgique, a été l'événement majeur de la soirée.

14 minutes — impliqués dans 4 buts.

Le but et les deux passes décisives de Doué, ainsi que le doublé et la passe décisive d'Olise, ont ouvert la voie à la France, passant d'une situation inconfortable de 0-1 à une large victoire 4-1.

Dans les autres groupes, la Suède atteint 10 points, l'Irlande du Nord conserve la tête avec 8 points, et la Hongrie a arraché une victoire importante contre l'Ukraine.

La Ligue des Nations approche de son dénouement. Désormais, chaque victoire peut propulser une équipe vers le haut, tandis que chaque point perdu pourrait coûter cher lors des prochaines journées.