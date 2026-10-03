Mancini après le match contre la France : « Donnarumma nous a sauvés »
Dans l'un des chocs de la Ligue des Nations, l'équipe nationale d'Italie a fait match nul 1-1 à l'extérieur contre la France. Après cette rencontre intense, le sélectionneur de la « Squadra Azzurra », Roberto Mancini, a partagé ses réflexions et a salué la performance de ses joueurs.
Le sélectionneur italien a souligné que le match avait été très difficile, mais que son équipe avait su offrir une résistance digne face à l'une des meilleures sélections mondiales.
« Donnarumma a sauvé le match au moment opportun »
Roberto Mancini s'est attardé sur la tension des dernières minutes et sur les arrêts décisifs du gardien Gianluigi Donnarumma :
« Le résultat change les perspectives. C'était un match très difficile aujourd'hui. Donnarumma nous a sauvés d'un but inévitable à la fin du match, au moment le plus crucial. Mais dans l'ensemble, nous avons réalisé une bonne performance face à un adversaire très fort.
Si ces garçons continuent de travailler ainsi, ils peuvent devenir une équipe exceptionnelle. Cela prendra du temps, mais nous progressons à un bon rythme », a déclaré Mancini.
Changements positifs dans le jeu de l'équipe
Le sélectionneur italien a également noté les progrès positifs observés dans l'effectif lors des derniers matchs :
« Depuis la seconde période contre la Belgique, notre équipe a commencé à beaucoup mieux jouer. Aujourd'hui, nous avons cherché à prendre les bonnes décisions et nous avons été extrêmement solides en défense dans les moments nécessaires », a ajouté le technicien.
Après ce match nul, l'Italie remporte un point précieux dans son groupe et poursuit son travail de renouvellement de l'effectif et d'amélioration de la qualité de jeu.
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