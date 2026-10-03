Mancini après le match contre la France : « Donnarumma nous a sauvés »

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Mancini après le match contre la France : « Donnarumma nous a sauvés »

Dans l'un des chocs de la Ligue des Nations, l'équipe nationale d'Italie a fait match nul 1-1 à l'extérieur contre la France. Après cette rencontre intense, le sélectionneur de la « Squadra Azzurra », Roberto Mancini, a partagé ses réflexions et a salué la performance de ses joueurs.

Le sélectionneur italien a souligné que le match avait été très difficile, mais que son équipe avait su offrir une résistance digne face à l'une des meilleures sélections mondiales.

« Donnarumma a sauvé le match au moment opportun »

Roberto Mancini s'est attardé sur la tension des dernières minutes et sur les arrêts décisifs du gardien Gianluigi Donnarumma :

« Le résultat change les perspectives. C'était un match très difficile aujourd'hui. Donnarumma nous a sauvés d'un but inévitable à la fin du match, au moment le plus crucial. Mais dans l'ensemble, nous avons réalisé une bonne performance face à un adversaire très fort.

Si ces garçons continuent de travailler ainsi, ils peuvent devenir une équipe exceptionnelle. Cela prendra du temps, mais nous progressons à un bon rythme », a déclaré Mancini.

Changements positifs dans le jeu de l'équipe

Le sélectionneur italien a également noté les progrès positifs observés dans l'effectif lors des derniers matchs :

« Depuis la seconde période contre la Belgique, notre équipe a commencé à beaucoup mieux jouer. Aujourd'hui, nous avons cherché à prendre les bonnes décisions et nous avons été extrêmement solides en défense dans les moments nécessaires », a ajouté le technicien.

Après ce match nul, l'Italie remporte un point précieux dans son groupe et poursuit son travail de renouvellement de l'effectif et d'amélioration de la qualité de jeu.

Ligue des NationsRoberto ManciniGianluigi DonnarummaItalieFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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