Zidane révèle le secret : comment la France a renversé le score 4-1 en 13 minutes

L'équipe de France était menée au score pendant une mi-temps lors de son match contre la Belgique en Ligue des Nations. Cependant, le scénario a basculé : les « Bleus » ont inscrit quatre buts dans les 13 dernières minutes du temps réglementaire pour s'imposer largement 4-1.

Zinedine Zidane n'a pas caché la raison principale de ce revirement après le match. Le sélectionneur français a souligné que l'équipe savait qu'elle était capable de renverser la situation, même dans les moments difficiles.

Première mi-temps : le problème, deuxième mi-temps : la réponse

La première période du match France-Belgique n'a pas été facile pour les hôtes.

La Belgique a ouvert le score à la 35e minute grâce à un but de Lukebakio. Bien que les Français aient dominé la possession et les attaques, ils n'ont pas réussi à concrétiser cette supériorité.

La France est rentrée aux vestiaires menée 0-1.

Mais en seconde période, l'équipe de Zidane est revenue sur le terrain avec un tout autre visage.

À la 77e minute, Désiré Doué a égalisé. Peu après, Rayan Cherki a donné l'avantage à la France. Les dernières minutes de la rencontre ont été le récital de Michael Olise.

Olise a marqué deux fois aux 88e et 90+1e minutes, portant le score final à 4-1.

Ainsi, la France a renversé un déficit de 0-1 pour terminer la rencontre sur le score de 4-1.

Zidane : « Nous avons corrigé nos erreurs »

Après le match, Zidane n'a pas dissimulé les lacunes de son équipe en première mi-temps.

« Bien sûr, il y a eu des difficultés, mais cela fait partie du jeu. De tels matchs arrivent toujours. L'essentiel est de corriger les erreurs, et c'est exactement ce que nous avons fait pour réaliser une excellente seconde mi-temps. »

Selon l'entraîneur français, l'équipe est revenue après la pause avec une approche totalement différente.

« En première mi-temps, il nous manquait un petit quelque chose, mais ensuite nous avons totalement inversé la tendance. C'est un sentiment très agréable. »

Ce retour montre que la France est également prête mentalement. Malgré le score défavorable, l'équipe ne s'est pas précipitée et a intensifié la pression en seconde période.

Les remplaçants ont changé le cours du match

Pour Zidane, l'une des décisions les plus importantes du match a été l'utilisation des remplaçants.

Après l'entrée en jeu de Doué et Olise, l'attaque française s'est considérablement animée. Au final, ce sont eux qui ont joué un rôle décisif pour percer la défense belge.

Zidane lui-même a expliqué quelle mission avait été confiée aux joueurs entrés en jeu.

« Nous savions que nous étions capables de changer le destin du match, car ce sont des joueurs de haut niveau. »

Cela révèle l'un des atouts majeurs de l'effectif actuel de la France.

L'équipe ne dépend pas uniquement des titulaires. Il y a aussi des joueurs sur le banc capables de changer l'issue d'une rencontre.

13 minutes — quatre buts

Le retour de la France est encore plus impressionnant en chiffres.

77e minute — Doué.

81e minute — Cherki.

88e minute — Olise.

90+1e minute — Olise.

En somme, la France a marqué quatre buts contre la Belgique en 13 minutes.

Ce résultat a totalement changé le scénario du match. La Belgique a mené de la 35e à la 77e minute, pour finalement perdre 4-1.

La France consolide sa place de leader

La victoire sur la Belgique a permis à la France de porter son total à 10 points dans le groupe.

Après la 4e journée, le classement se présente comme suit :

Rang Équipe Points 1 France 10 2 Italie 7 3 Belgique 6 4 Turquie 0

L'Italie est deuxième avec 7 points. La Belgique en compte 6. La Turquie n'a pas encore marqué de points.

Pour la France, la mission principale est accomplie : l'équipe repart avec trois points d'un match difficile et renforce son leadership.

Un signal important sous l'ère Zidane

La victoire sur la Belgique signifie bien plus qu'une simple victoire à trois points pour la France.

Car l'équipe n'a pas perdu son style de jeu même lorsqu'elle était menée. Comme l'a dit Zidane, les difficultés sont naturelles dans le football, mais l'essentiel est d'en tirer les bonnes conclusions.

La France l'a prouvé en pratique.

Au lieu de baisser les bras après le 0-1, l'équipe a accentué la pression. Les remplaçants ont changé le destin du match.

Le résultat — Quatre buts en 13 minutes et une victoire 4-1.

C'est la conclusion la plus importante pour Zidane : en France, non seulement les titulaires, mais aussi les remplaçants peuvent décider du sort d'un match.

Si les « Bleus » parviennent à conserver cet esprit et cette confiance pour les prochains matchs, il est naturel que les ambitions de la France en Ligue des Nations soient encore plus élevées.