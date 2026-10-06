Christophe Dugarry sur Cristiano Ronaldo : Son ego le dévore

L'ancien attaquant de l'équipe de France, Christophe Dugarry, a exprimé des opinions tranchées sur Cristiano Ronaldo, affirmant que l'ego de la légende du football nuit à sa réputation. Le vainqueur de la Coupe du Monde 1998 n'a pas caché sa profonde déception face à la récente controverse entourant l'attaquant d'Al-Nassr et de l'équipe nationale du Portugal. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Les désaccords entre Ronaldo et le sélectionneur national, ainsi que les débats sur son temps de jeu, ont exacerbé la situation. Intervenant dans l'émission Rothen s'enflamme sur RMC Sport, l'ancien joueur de l'AC Milan et du FC Barcelone a accusé le quintuple Ballon d'Or de manquer de respect à ses compatriotes.

Une réputation en péril

Selon RMC Sport, Dugarry a souligné son regret de voir Ronaldo altérer l'image collective et positive qu'il avait construite pendant des décennies. Selon lui, au lieu de quitter la scène avec honneur, le joueur est devenu, ces derniers mois, la victime de son propre ego.

« C'est triste, car ce n'est pas l'image qu'il renvoyait auparavant. Il a toujours semblé être un homme sain, jouant pour l'équipe et généreux. Maintenant, on a l'impression que son ego le dévore depuis quelques mois », a déclaré l'ancien attaquant français.

Efficacité sur le terrain et exemple pour les jeunes

Dugarry a ajouté qu'un grand joueur doit savoir évaluer ses capacités à temps et reconnaître quand son niveau de jeu baisse. Il a souligné que lors des trois dernières compétitions internationales, l'équipe du Portugal a été beaucoup plus soudée et efficace sans son capitaine.

L'ancien joueur s'est interrogé sur l'exemple donné aux jeunes Portugais par tout ce tumulte causé par un désaccord mineur sur les décisions du coach et le temps de jeu. De plus, le malentendu avec le staff technique et le départ du camp d'entraînement avant les matchs internationaux ont affecté l'ambiance au sein du groupe.

Bien que le sélectionneur ait affirmé en conférence de presse que les portes de l'équipe nationale restaient ouvertes, le conflit sérieux et la froideur dans les relations compliquent la situation. Il reste à voir comment cette étape, après le dialogue entre Ronaldo et la Fédération portugaise de football, influencera la collaboration future.