Cristiano Ronaldo révèle ses vœux pour Luka Modric

L'attaquant de l'équipe nationale du Portugal, Cristiano Ronaldo, a exprimé des sentiments chaleureux envers Luka Modric après le match contre la Croatie.

Les deux footballeurs légendaires, ayant joué ensemble pendant de nombreuses années, se sont affrontés cette fois comme adversaires lors des play-offs de la Coupe du Monde 2026.

« C'est un plaisir de le voir à un tel niveau »

Ronaldo a particulièrement reconnu que Modric continue de produire un football de très haut niveau.

« J'ai joué avec Modric pendant de nombreuses années. C'est un plaisir de le voir toujours performer à un niveau aussi élevé », a déclaré Ronaldo.

Cristiano a félicité son ancien coéquipier

La star portugaise a révélé avoir félicité Modric pour sa carrière exceptionnelle après la rencontre.

« Je l'ai félicité pour sa carrière fantastique et je lui ai adressé mes meilleurs vœux pour l'avenir », a rapporté la publication The Touchline en citant Ronaldo.

Le Portugal affrontera l'Espagne

Le Portugal a battu la Croatie et s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du Monde.

Désormais, Ronaldo et ses coéquipiers affronteront l'équipe nationale d'Espagne en huitièmes de finale.

Pour la Croatie, cette défaite marque la fin de sa participation à la Coupe du Monde 2026. Le respect témoigné par Ronaldo envers Modric a une nouvelle fois démontré l'amitié et l'estime mutuelle entre ces deux grands footballeurs.