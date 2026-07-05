Ronaldo envoie un message vidéo à un enfant ayant perdu sa famille dans un séisme

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Ronaldo envoie un message vidéo à un enfant ayant perdu sa famille dans un séisme

Le capitaine de l'équipe nationale du Portugal, Cristiano Ronaldo, a envoyé un message vidéo sincère à Andres Meles, un garçon de 11 ans gravement blessé lors d'un tremblement de terre au Venezuela, réalisant ainsi son rêve. C'est ce qu'a rapporté la publication Sport.

Il a été rapporté qu'Andres a perdu une jambe à la suite du puissant séisme et que les membres de sa famille ont péri sous les décombres. Les sauveteurs ont réussi à extraire l'enfant des ruines dans un état critique.

Le plus grand souhait d'Andres, actuellement soigné à l'hôpital, était de posséder un autocollant Panini de son footballeur préféré, Cristiano Ronaldo. Après que l'histoire a été largement diffusée sur les réseaux sociaux, Ronaldo n'est pas resté indifférent à la demande de l'enfant.

La star du football a enregistré un message vidéo spécial pour Andres et lui a également envoyé l'autocollant. Dans la vidéo, Ronaldo souhaite un prompt rétablissement au garçon et lui promet de l'inviter personnellement à l'un de ses matchs à l'avenir.

« Je t'envoie un câlin sincère à travers cette vidéo. Une fois rétabli, je voudrais t'inviter à l'un de mes matchs. Je serais ravi de te rencontrer », a déclaré Ronaldo.

Ayant reçu ce cadeau inattendu, Andres n'a pas pu cacher sa joie, affirmant que c'était l'un des événements les plus mémorables de sa vie.

Après avoir été sauvé, Andres a révélé un autre rêve. Il a déclaré qu'il rêvait de coller précisément l'autocollant de Cristiano Ronaldo dans son album dédié à la Coupe du Monde de football 2026.

Cristiano RonaldoPortugalVenezuelaPaniniFIFA
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