Déclaration importante de Cristiano Ronaldo sur son avenir

·78·Sport
Déclaration importante de Cristiano Ronaldo sur son avenir

L'attaquant de l'équipe nationale du Portugal, Cristiano Ronaldo, a déclaré qu'il n'avait pas encore pris de décision finale concernant son avenir avec la sélection.

Après le match contre la Croatie, il a souligné qu'il réglerait cette question avec sa famille une fois la compétition terminée.

Il aurait pu mettre fin à sa carrière

Auparavant, Katia Aveiro, la sœur de la star portugaise, avait affirmé que Cristiano Ronaldo mettrait fin à sa carrière internationale après la Coupe du Monde 2026.

Cette nouvelle a suscité d'importants débats parmi les supporters. Cependant, le joueur lui-même a indiqué qu'il n'avait pas encore pris de décision définitive.

« J'en parlerai plus tard »

Selon Cristiano Ronaldo, il est encore trop tôt pour parler de son avenir pour le moment.

« Il n'est pas important de parler de mon avenir maintenant. J'en parlerai plus tard », a déclaré l'attaquant portugais.

La décision sera prise après consultation avec la famille

Cristiano a souligné qu'il ne prendrait pas de décision finale sous le coup de l'émotion après une victoire ou une défaite.

« Après une victoire ou une défaite, je consulterai ma famille et je prendrai la décision la plus juste », a-t-il déclaré.

Ronaldo a ajouté qu'il ne prenait plus de décisions importantes de manière précipitée ou impulsive.

« Tout sera réglé avec calme »

Le joueur a précisé que la question de son avenir ne serait pas tranchée sous la pression ou des émotions fortes, mais dans un environnement serein.

« Je ne prends plus aucune décision avec précipitation. Tout sera réglé avec calme », a déclaré Ronaldo.

L'objectif actuel : profiter du Mondial

Cristiano a indiqué qu'il ne pensait pas à l'avenir pour l'instant, mais à sa participation à la Coupe du Monde et aux moments présents.

« Pour l'instant, il faut profiter du moment présent », a-t-il conclu.

Ainsi, le sort futur de Ronaldo avec l'équipe nationale du Portugal devrait être connu après la fin de la Coupe du Monde 2026.

Cristiano RonaldoPortugalKatia AveiroCroatie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Cristiano Ronaldo révèle ses vœux pour Luka ModricCristiano Ronaldo révèle ses vœux pour Luka ModricAujourd'hui, 11:09Nagelsmann quitte l'équipe nationale d'AllemagneNagelsmann quitte l'équipe nationale d'AllemagneAujourd'hui, 11:0513 participants connus pour les 8es de finale de la Coupe du Monde 202613 participants connus pour les 8es de finale de la Coupe du Monde 2026Aujourd'hui, 11:03Martines révèle le secret de la victoire contre la CroatieMartines révèle le secret de la victoire contre la CroatieAujourd'hui, 10:30Choc attendu entre l'Espagne et le Portugal à la Coupe du Monde 2026Choc attendu entre l'Espagne et le Portugal à la Coupe du Monde 2026Aujourd'hui, 10:25Grands changements en Superliga : départs et arrivéesGrands changements en Superliga : départs et arrivéesAujourd'hui, 10:22
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan