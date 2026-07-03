Déclaration importante de Cristiano Ronaldo sur son avenir

L'attaquant de l'équipe nationale du Portugal, Cristiano Ronaldo, a déclaré qu'il n'avait pas encore pris de décision finale concernant son avenir avec la sélection.

Après le match contre la Croatie, il a souligné qu'il réglerait cette question avec sa famille une fois la compétition terminée.

Il aurait pu mettre fin à sa carrière

Auparavant, Katia Aveiro, la sœur de la star portugaise, avait affirmé que Cristiano Ronaldo mettrait fin à sa carrière internationale après la Coupe du Monde 2026.

Cette nouvelle a suscité d'importants débats parmi les supporters. Cependant, le joueur lui-même a indiqué qu'il n'avait pas encore pris de décision définitive.

« J'en parlerai plus tard »

Selon Cristiano Ronaldo, il est encore trop tôt pour parler de son avenir pour le moment.

« Il n'est pas important de parler de mon avenir maintenant. J'en parlerai plus tard », a déclaré l'attaquant portugais.

La décision sera prise après consultation avec la famille

Cristiano a souligné qu'il ne prendrait pas de décision finale sous le coup de l'émotion après une victoire ou une défaite.

« Après une victoire ou une défaite, je consulterai ma famille et je prendrai la décision la plus juste », a-t-il déclaré.

Ronaldo a ajouté qu'il ne prenait plus de décisions importantes de manière précipitée ou impulsive.

« Tout sera réglé avec calme »

Le joueur a précisé que la question de son avenir ne serait pas tranchée sous la pression ou des émotions fortes, mais dans un environnement serein.

« Je ne prends plus aucune décision avec précipitation. Tout sera réglé avec calme », a déclaré Ronaldo.

L'objectif actuel : profiter du Mondial

Cristiano a indiqué qu'il ne pensait pas à l'avenir pour l'instant, mais à sa participation à la Coupe du Monde et aux moments présents.

« Pour l'instant, il faut profiter du moment présent », a-t-il conclu.

Ainsi, le sort futur de Ronaldo avec l'équipe nationale du Portugal devrait être connu après la fin de la Coupe du Monde 2026.